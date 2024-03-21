Новости Эстонии
21.03.2024, 07:12

„Хочется кинуть телефон об стену“: россияне не могут записаться в посольство на замену загранпаспорта

 
Простая операция стала целым квестом
Анна Тамм
Российский паспорт
Российский паспорт
ФОТО: Delfi Meedia

Вот уже два месяца утро некоторых жителей Эстонии начинается одинаково. В 9 утра как по команде множество рук пытается поскорее нажать на кнопку регистрации на сайте, чтобы успеть получить заветное место. И речь не про бесплатные курсы эстонского. Для многих ситуация намного серьезнее. Люди не могут попасть в посольство России, чтобы оформить новый заграничный паспорт.

Житель Таллинна Александр рассказывает, что они с женой каждый день на протяжении двух месяцев вместе пытаются получить заветный номерок - но те разлетаются за секунды. В выходные, а также по вторникам и средам номерки „не выбрасывают“. „Записаться онлайн на сайте посольства невозможно, - констатирует Александр. - Номерки выдают каждый день в 09:00 и через 20 секунд - пока сайт грузится - они разлетаются. Со стороны третьих лиц дошли слухи, что турфирмы выкупают эти номерки. Но мы еще не обращались, хотя время нас поджимает и запланированный отпуск под угрозой, так скажем. А жене всего лишь нужно сменить фамилию в паспорте“.

С подобной проблемой столкнулась Анна, которая пытается оформить загранпаспорт своему ребенку. Женщина живет в Таллинне и работает медсестрой с понедельника по пятницу с 8 до 16. Ни в Ригу, ни в Финляндию у девушки поехать возможности нет. Отпуск - только летом.

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