„Хочется кинуть телефон об стену“: россияне не могут записаться в посольство на замену загранпаспорта
Вот уже два месяца утро некоторых жителей Эстонии начинается одинаково. В 9 утра как по команде множество рук пытается поскорее нажать на кнопку регистрации на сайте, чтобы успеть получить заветное место. И речь не про бесплатные курсы эстонского. Для многих ситуация намного серьезнее. Люди не могут попасть в посольство России, чтобы оформить новый заграничный паспорт.
Житель Таллинна Александр рассказывает, что они с женой каждый день на протяжении двух месяцев вместе пытаются получить заветный номерок - но те разлетаются за секунды. В выходные, а также по вторникам и средам номерки „не выбрасывают“. „Записаться онлайн на сайте посольства невозможно, - констатирует Александр. - Номерки выдают каждый день в 09:00 и через 20 секунд - пока сайт грузится - они разлетаются. Со стороны третьих лиц дошли слухи, что турфирмы выкупают эти номерки. Но мы еще не обращались, хотя время нас поджимает и запланированный отпуск под угрозой, так скажем. А жене всего лишь нужно сменить фамилию в паспорте“.