Департамент защиты прав потребителей обратился к жителям Эстонии с призывом

"Мы постоянно получаем жалобы от потребителей, к которым на дом приходил продавец и под давлением вынуждал потребителей покупать товары, а в худшем случае заключал с ними договор на рассрочку. Аналогичный подход применяется и в рамках продаж по телефону. Подобные проблемы особенно часто касаются пожилых людей, которым нужно дать время на размышления, ведь они более восприимчивы к потенциально агрессивной тактике продаж. Люди часто стыдятся и скрывают заключение подобных сделок, они просто не знают, что такие договоры можно расторгнуть”, - комментирует Кристина Таммару, руководитель отдела консультирования потребителей и юридических лиц TTJA.

Сделки, совершенные вне привычной торговой среды, могут оказывать психологическое давление на покупателей. Когда товары/услуги предлагаются по телефону, важно быть очень внимательным, ознакомиться с условиями заказа и понимать, какие обязательства при этом возникают. Зачастую с предложением соглашаются только для того, чтобы быстрее завершить разговор. Потребители также нуждаются в большей защите при сделках купли-продажи, которые происходят не в магазине, а дома у потребителя.

"В обоих случаях - и при телефонном разговоре, и при продаже товаров или услуг на дому у потребителя - важно знать, что потребитель вправе сказать "НЕТ", если ему не нужен предлагаемый товар. В то же время, даже если на первый взгляд предложение кажется интересным и подходящим, потребитель может отказаться от договора, заключенного по телефону или вернуть купленный на дому товар без объяснения причин в течение 14 дней. Потребитель также может отказаться от договора рассрочки в течение 14 дней, направив письменное уведомление, не объясняя причин", - добавила Таммару.

В 2023 году более 21 000 потребителей обратились в TTJA за помощью, они хотели узнать о своих правах или уже имели спор с торговцем. В Комитет по потребительским спорам было подано более 4000 заявлений, а сумма, подлежащая возврату потребителям, достигла почти 1 млн евро.