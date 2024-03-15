Департамент защиты прав потребителей обратился к жителям Эстонии с призывом(2)
Международный день защиты прав потребителей отмечается 15 марта, и в этом году акцент сделан на привлечении внимания к защите уязвимых потребителей. Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) призывает людей быть внимательными по отношению к своим пожилым близким, которые, согласно жалобам потребителей, более уязвимы перед агрессивными тактиками продаж.
"Мы постоянно получаем жалобы от потребителей, к которым на дом приходил продавец и под давлением вынуждал потребителей покупать товары, а в худшем случае заключал с ними договор на рассрочку. Аналогичный подход применяется и в рамках продаж по телефону. Подобные проблемы особенно часто касаются пожилых людей, которым нужно дать время на размышления, ведь они более восприимчивы к потенциально агрессивной тактике продаж. Люди часто стыдятся и скрывают заключение подобных сделок, они просто не знают, что такие договоры можно расторгнуть”, - комментирует Кристина Таммару, руководитель отдела консультирования потребителей и юридических лиц TTJA.
Сделки, совершенные вне привычной торговой среды, могут оказывать психологическое давление на покупателей. Когда товары/услуги предлагаются по телефону, важно быть очень внимательным, ознакомиться с условиями заказа и понимать, какие обязательства при этом возникают. Зачастую с предложением соглашаются только для того, чтобы быстрее завершить разговор. Потребители также нуждаются в большей защите при сделках купли-продажи, которые происходят не в магазине, а дома у потребителя.
"В обоих случаях - и при телефонном разговоре, и при продаже товаров или услуг на дому у потребителя - важно знать, что потребитель вправе сказать "НЕТ", если ему не нужен предлагаемый товар. В то же время, даже если на первый взгляд предложение кажется интересным и подходящим, потребитель может отказаться от договора, заключенного по телефону или вернуть купленный на дому товар без объяснения причин в течение 14 дней. Потребитель также может отказаться от договора рассрочки в течение 14 дней, направив письменное уведомление, не объясняя причин", - добавила Таммару.
В 2023 году более 21 000 потребителей обратились в TTJA за помощью, они хотели узнать о своих правах или уже имели спор с торговцем. В Комитет по потребительским спорам было подано более 4000 заявлений, а сумма, подлежащая возврату потребителям, достигла почти 1 млн евро.
TTJA призывает людей всегда обращаться в Департамент, если у них возникают вопросы, связанные с правами потребителей. В случае конкретной жалобы первый шаг - это письмо продавцу с жалобой и требованием, на которое он обязан ответить в течение 15 дней. Если продавец не отвечает или потребитель не согласен с полученным ответом, можно подать заявление в Комиссию по потребительским спорам для разрешения спора. Подача заявления бесплатна, рабочим языком комиссии является эстонский. Заявление обычно рассматривается в течение трех месяцев.
Комиссия по потребительским спорам компетентна рассматривать только споры, где ответчиком выступает продавец, который зарегистрирован в Эстонии или имеет филиал в Эстонии. В случае заграничных споров, т.е. когда продавец зарегистрирован в другом государстве-члене ЕС, потребитель может обратиться в TTJA, в ведомстве которого существует специализированный отдел рассмотрения заграничных жалоб – Центр консультирования потребителей ЕС (www.ecc.ee).
Празднование Всемирного дня прав потребителей берет начало 15 марта 1962 года, когда президент Соединенных Штатов Америки Дж. Ф. Кеннеди публично провозгласил основные права потребителей, заложив основы законодательства о защите прав потребителей. В Эстонии основные права потребителей закреплены в Законе о защите прав потребителей.
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