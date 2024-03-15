ВИДЕО | Теннисный матч прервали из-за нашествия пчел

Инцидент произошел в начале первого сета. На корте оказались сотни пчел, которые облепили разные поверхности, например видеокамеры, пишет РБК.

Судья бы вынужден прервать игру, теннисисты покинули площадку. Пауза в итоге продлилась около двух часов, пока работники арены избавлялись от насекомых.

Встреча в итоге завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу Алькараса. В полуфинале его соперником будет итальянец Янник Синнер.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 марта. Призовой фонд соревнования составляет $9,4 млн. Турнир относится к категории „Мастерс“, престижнее только турниры „Большого шлема“ и Итоговый турнир ATP.

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