КАРТА | Состояние прибрежного моря в Эстонии оставляет желать лучшего. Из-за этого мы ежегодно теряем 29 млн евро

Каждые шесть лет ученые и эксперты оценивают состояние морской территории Эстонии. Недавний анализ, в ходе которого на основе данных за 2016-2021 годы были оценены в общей сложности 275 индикаторов, описывающих состояние моря или антропогенное воздействие, показывает, что проблем по-прежнему много. Помимо эвтрофикации (насыщения водоемов биогенными элементами, из-за чего они зарастают водорослями) обеспокоенность вызывают чрезмерный вылов рыбы и высокий уровень некоторых загрязняющих веществ, а также распространение инвазивных видов и морского мусора.

В то время как в Рижском заливе сельдь и зимующие водоплавающие птицы чувствуют себя хорошо, состояние многих гнездящихся водоплавающих птиц оставляет желать лучшего. В неблагоприятном состоянии находятся кулики, а также другие водоплавающие и травоядные птицы.

Помимо рыбного промысла, фауне рыб угрожают тюлени и рыбоядные птицы, которых становится все больше. Единственным исключением среди промысловых рыб является сельдь из Рижского залива, в то время как популяции кильки, лосося, окуня, камбалы, камбалы, трески, морской сельди и угря находятся в плохом состоянии.

В то время, как в целом в 2016-2021 гг. по вине человека Балтийское море пополнилось 13 новыми чужеродными видами, в Эстонии за это время обосновались бычок-цуцик и улитка Murchisonella sp.

„Изменения в морской среде занимают длительное время, но картина уже более обнадеживающая“, — сказал вице-канцлер по морским делам и водной среде Министерства климата Каупо Ляэнеранд.

„Хотя зарастание моря моря продолжает оставаться серьезной проблемой, последняя государственная оценка подтверждает, что мы движемся в правильном направлении и что шаги, предпринимаемые на протяжении многих лет для защиты моря, постепенно приносят свои плоды. Важно продолжать систематическую деятельность, и не только в Эстонии, но и в тесном сотрудничестве со всеми странами Балтийского моря“.