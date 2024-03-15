С апреля зарплата президента превысит 9000 евро, премьер будет получать почти 8800 евро(25)
С 1 апреля вступит в силу новый индекс заработной платы для высших государственных служащих, который повлечет за собой повышение окладов в том числе президента и премьер-министра, пишет RusERR.
Зарплата президента Алара Кариса вырастет с нынешних с 8318,19 евро до 9199,92 евро в месяц, а премьер-министр Кая Каллас будет получать 8759,05 евро (сейчас ее оклад равен президентскому).
У спикера Рийгикогу и председателя Государственного суда зарплаты, как и у Кариса, вырастут на 10,6%, в результате чего все они с 1 апреля станут получать по 9199,92 евро в месяц.
Вице-спикеры Рийгикогу, руководители парламентских комиссий и фракций, государственный контролер и канцлер права будут получать зарплату с коэффициентом 0,85 от оклада президента - то есть 7819,93 евро (сейчас 7070,46 евро).
Зарплату с коэффициентом 0,75 от оклада премьер-министра будут получать министры, госсекретарь, генпрокурор и члены Госсуда - их зарплата вырастет с 7070,46 евро до 7445,19 евро.
Оклад рядовых депутатов вырастет с 5406,82 евро до 5979,95 евро в месяц.
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