ФОТО И ВИДЕО | „Я проснулся от взрывов“ - в Нарве сгорел припаркованный неподалеку от домов автомобиль(5)
В пятницу около двух часов ночи жители домов по улице Раху в Нарве услышали хлопки, а выглянув из окон, увидели объятый пламенем автомобиль.
Один из очевидцев рассказал RusDelfi, что проснулся от „взрывов“, испугался, выглянул в окно и увидел горящий автомобиль и спасателей, приступивших к тушению.
В группе на Facebook NarvaTraffic очевидец разместила видео пожара:
Спасательный департамент подтвердил, что 15 марта в 2:02 поступило сообщение о горящем автомобиле на улице Раху в Нарве. По словам звонившего в Центр тревоги, рядом была еще одна машина. Пожар был потушен спасателями, на место прибыл владелец автомобиля. Автомобиль получил серьезные повреждения. Спасательные работы завершились в 3.21.
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