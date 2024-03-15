ФОТО И ВИДЕО | „Я проснулся от взрывов“ - в Нарве сгорел припаркованный неподалеку от домов автомобиль

Один из очевидцев рассказал RusDelfi, что проснулся от „взрывов“, испугался, выглянул в окно и увидел горящий автомобиль и спасателей, приступивших к тушению.

В группе на Facebook NarvaTraffic очевидец разместила видео пожара:

Спасательный департамент подтвердил, что 15 марта в 2:02 поступило сообщение о горящем автомобиле на улице Раху в Нарве. По словам звонившего в Центр тревоги, рядом была еще одна машина. Пожар был потушен спасателями, на место прибыл владелец автомобиля. Автомобиль получил серьезные повреждения. Спасательные работы завершились в 3.21.

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