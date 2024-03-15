В Таллинне 15-летний самокатчик столкнулся с 9-летним велосипедистом

В 17.21 произошло дорожное происшествие в Вильяндиском уезде в волости Вильянди на 1-м километре шоссе Пайсту-Султси. 32-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения, находясь за рулем легкового автомобиля BMW 530, съехал с дороги. Пассажира, 32-летнего мужчину, доставили в больницу.

В 17.25 произошло дорожное происшествие в Таллинне у дома по улице Вяйке-Амеэрика, 6. 15-летний юноша, разворачиваясь на электросамокате, столкнулся с 9-летним велосипедистом, ехавшим по тротуару. Велосипедиста доставили в больницу.

В 19.45 произошло дорожное происшествие в Таллинне у дома по улице Ринги, 31-а. 46-лений мужчина, находясь за рулем легкового автомобиля Toyota Avensis, наехал на 23-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому переходу. Пешехода доставили в больницу.

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