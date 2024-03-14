Министерство климата поддержит реновацию производства тепловой энергии в Кивиыли 5 миллионами евро

„Кивиыли очень сильно зависит от сланцевой промышленности. С помощью Фонда справедливого перехода мы можем уменьшить эту зависимость, и сделать производство тепловой энергии более направленным на будущее, – сказал министр климата Кристен Михал. – Инвестиции, сделанные с использованием этой субсидии, позволят также сохранить стоимость центрального отопления для потребителей на доступном уровне“.