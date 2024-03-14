Министерство климата поддержит реновацию производства тепловой энергии в Кивиыли 5 миллионами евро(2)
Согласно подписанному министром климата распоряжению, город Кивиыли получит пять миллионов евро субсидии на реновацию системы производства тепловой энергии. Эта мера финансируется Фондом справедливого перехода и направлена на поддержку перехода Ида-Вирумаа от сланца к новым видам производств и услуг.
„Кивиыли очень сильно зависит от сланцевой промышленности. С помощью Фонда справедливого перехода мы можем уменьшить эту зависимость, и сделать производство тепловой энергии более направленным на будущее, – сказал министр климата Кристен Михал. – Инвестиции, сделанные с использованием этой субсидии, позволят также сохранить стоимость центрального отопления для потребителей на доступном уровне“.
Сейчас в Кивиыли тепловая энергия производится на основе остаточного тепла сланцевой промышленности и природного газа. Согласно мере, местное предприятие, принадлежащeе волостной управе Люганузе Kiviõli Soojus, объявит о проведении государственного тендера на закупку нового оборудования для производства тепла. Победитель тендера также получит право на субсидию. Новое необходимое Кивиыли оборудование должно быть готово к лету 2026 года.