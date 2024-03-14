Госсуд отменил выданное эстонской компании разрешение на добычу горючего полезного ископаемого

Государственный суд аннулировал сегодня выданное компании Hiiu Turvas разрешение на добычу торфа, так как при его выдаче не было учтено, согласно действующим требованиям, воздействие добычи на виды птиц, обитающих на болоте, а также на болото, как среду обитания птиц. Суд также указал на существенные ошибки в процедуре выдачи разрешения, пишет Delfi.

В 2020 году Департамент окружающей среды выдал компании Hiiu Turvas экологическое разрешение на добычу торфа сроком на 30 лет на торфоразработках Elbu V в Пярнумаа. Однако это разрешение было оспорено Эстонским орнитологическим обществом, чью апелляцию Департамент окружающей среды оставил без удовлетворения. Тогда общество обратилось в суд.

После нескольких лет судебных разбирательств защитники птиц проиграли как в административном, так и в окружном суде, но в конце концов одержали победу в высшей судебной инстанции Эстонии. Государственный суд принял решение отменить как решения нижестоящих судов, так и разрешение на добычу, выданное Департаментом окружающей среды, а также обязал департамент оплатить Орнитологическому обществу судебные издержки в размере 16 843 евро и 75 центов.

В своем решение Госсуд отметил, что позиция Департамента окружающей среды не соответствует закрепленной в конституции обязанности по сохранению окружающей среды. Коллегия Госсуда указала, что департамент „ошибочно заключил, что при процедуре выдачи разрешения ему не нужно учитывать цели, вытекающие из программ защиты окружающей среды“. К примеру, и ранее в казусе о заводе масел Госсуд отмечал, что при оценке воздействия на окружающую среду планируемой деятельности следует учитывать цели защиты окружающей среды, прописанные во внутригосударственных стратегических документах по развитию.

Суд счел, что в ходе процедуры по выдаче разрешения Департамент окружающей среды частично не проверил следующее обстоятельство: следовало бы отказать в добыче торфа, чтобы предотвратить его нецелевое использование или из-за противоречия с интересами государства.