Министр образования подписала приказ о выплате надбавок учителям в Ида-Вирумаа

Согласно распространенному в четверг сообщению Министерства образования, приказ был подписан 12 марта, деньги будут выплачены в том числе за январь и февраль. Надбавки получат 1225 учителей, опорных специалистов и руководящих работников образовательных учреждений.

Размер надбавки при работе на полную ставку составит 541 евро в месяц для учителей детских садов и 902 евро в месяц для учителей общеобразовательных школ и профтехов, а также опорных специалистов детских садов, школ и профтехов.

Надбавка предназначена для учителей, преподающих на эстонском языке, соответствующих требованиям по уровню владения эстонским языком для соответствующей должности и имеющих высшее образование.

Надбавка в текущем году будет выплачиваться в течение восьми месяцев, на эти цели выделено 9,14 млн евро.

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