Министр культуры просит мэра Нарвы заменить оказавшихся в центре скандала членов совета городского музея на тех, кто „не искажает историю“

По мнению министерства, проект Нарвского музея по привлечению внимания к мартовской бомбардировке был крайне необходимым и обстоятельным. Ведомство отмечает, что руководитель Нарвского музея Мария Сморжевских-Смирнова проделала очень хорошую работу как в случае с данным проектом, так и при управлении музеем в целом, и у министерства претензий к ней нет.

Министерство решило разъяснить структуру совета музея. Нарвский музей – это целевое учреждение, основанное в равной степени городом Нарва и государством. Каждый учредитель имеет в совете музея трех членов. Согласно уставу музея, государство не имеет права отзывать членов совета, назначенных городом, и наоборот. Таким образом, полномочия министерства ограничены, и министерство может лишь направить мэру города предложение об отзыве тех членов совета, которые нанесли ущерб репутации музея, и назначении на их место людей, которые „не искажают историю Нарвы и не распространяют кровавые нарративы России“.

Председатель совета Нарвского музея Криста Нельсон созвала на следующую неделю внеочередное заседание совета для обсуждения ситуации. Во встрече примет участие и мэр Яан Тоотс.

Вечером в среду, 13 марта, Эстонский союз музеев опубликовал публичное обращение к министру культуры, мэру Нарвы и председателю совета Нарвского музея по поводу заявления членов совета Нарвского музея и депутатов горсобрания Вадима Орлова и Алексея Мяги. В обращении союз предложил рассмотреть вопрос об отзыве этих членов совета и назначении новых членов, деятельность которых будет основываться на законах Эстонского государства. Более подробно об этом ЗДЕСЬ.

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