Эстонский союз музеев о скандале с выставкой „Нарва 44“: членов совета Нарвского музея надо отозвать и назначить новых, лояльных эстонскому государству

Приводим это обращение полностью:

„С удивлением прочитали претензии членов Совета Нарвского музея Вадима Орлова и Алексея Мяги в адрес директора музея Марии Сморжевских-Смирновой по поводу выставки „Нарва 44“ и сопровождающих ее флаеров, распространенных среди жителей Нарвы.

Считаем важным подчеркнуть, что учредителями ЦУ Нарвский музей являются Эстонское государство и город Нарва, а деятельность музея основывается на официальных позициях Эстонской Республики, в том числе поддерживает взгляды Эстонского государства относительно войны в Украине.

Миссия музея – заниматься чувствительными темами и актуальными проблемами общества, служить обществу и поддерживать ценности, принятые в обществе. Именно это делает Нарвский музей.

Задачи совета описаны в статьях 24 и 25 Закона о фондах, где прописана компетенция совета планировать деятельность целевого учреждения. Но Совет не должен вмешиваться в повседневную деятельность музея.

Мы не считаем правильным, что члены совета, назначенные представителями собственника, выражают взгляды и мнения, направленные против Эстонского государства, а также подстрекают людей к враждебным действиям через социальные сети.

Предлагаем рассмотреть вопрос об отзыве этих членов совета и назначении новых членов, деятельность которых будет основываться на законах Эстонского государства“.

Напомним, что накануне трагического юбилея бомбардировки Нарвы Члены совета Нарвского музея депутаты Нарвского горсобрания Алексей Мяги и Вадим Орлов потребовали от музея объяснений по поводу сотрудничества с распространившим инфоматериалы гражданским объединением Propastop, в который входят также и члены Кайтселийта, написал RusDelfi.

Ситуация приняла серьезный оборот, и после того, как директор Нарвского музея Мария Сморжевских-Смирнова ответила Совету на их запрос, она также сделала публичное заявление по поводу случившегося.