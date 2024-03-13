Эстонский союз музеев о скандале с выставкой „Нарва 44“: членов совета Нарвского музея надо отозвать и назначить новых, лояльных эстонскому государству(3)
Вечером в среду, 13 марта, Эстонский союз музеев опубликовал публичное обращение к министру культуры, мэру Нарвы и председателю совета Нарвского музея по поводу заявления членов совета Нарвского музея и депутатов горсобрания Вадима Орлова и Алексея Мяги.
Приводим это обращение полностью:
„С удивлением прочитали претензии членов Совета Нарвского музея Вадима Орлова и Алексея Мяги в адрес директора музея Марии Сморжевских-Смирновой по поводу выставки „Нарва 44“ и сопровождающих ее флаеров, распространенных среди жителей Нарвы.
Считаем важным подчеркнуть, что учредителями ЦУ Нарвский музей являются Эстонское государство и город Нарва, а деятельность музея основывается на официальных позициях Эстонской Республики, в том числе поддерживает взгляды Эстонского государства относительно войны в Украине.
Миссия музея – заниматься чувствительными темами и актуальными проблемами общества, служить обществу и поддерживать ценности, принятые в обществе. Именно это делает Нарвский музей.
Задачи совета описаны в статьях 24 и 25 Закона о фондах, где прописана компетенция совета планировать деятельность целевого учреждения. Но Совет не должен вмешиваться в повседневную деятельность музея.
Мы не считаем правильным, что члены совета, назначенные представителями собственника, выражают взгляды и мнения, направленные против Эстонского государства, а также подстрекают людей к враждебным действиям через социальные сети.
Предлагаем рассмотреть вопрос об отзыве этих членов совета и назначении новых членов, деятельность которых будет основываться на законах Эстонского государства“.
Напомним, что накануне трагического юбилея бомбардировки Нарвы Члены совета Нарвского музея депутаты Нарвского горсобрания Алексей Мяги и Вадим Орлов потребовали от музея объяснений по поводу сотрудничества с распространившим инфоматериалы гражданским объединением Propastop, в который входят также и члены Кайтселийта, написал RusDelfi.
Ситуация приняла серьезный оборот, и после того, как директор Нарвского музея Мария Сморжевских-Смирнова ответила Совету на их запрос, она также сделала публичное заявление по поводу случившегося.
„Я считаю совершенно неприемлемым, что в независимой Эстонии в 2024 году представители городской части совета музеев требуют объяснений и извинений за освещение мартовской бомбардировки Нарвы. Музей занимается темами, которые являются предметом выставок, статей, конференций и публичных обсуждений в контексте памятных для Эстонии дат“, - прокомментировала ситуацию директор Нарвского музея Сморжевских-Смирнова.