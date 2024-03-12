Директор Нарвского музея: требовать у музея извинений за освещение мартовской бомбардировки неприемлемо

Члены совета Нарвского музея и депутаты Нарвского горсобрания Алексей Мяги и Вадим Орлов потребовали от музея объяснений по поводу сотрудничества с распространившим инфоматериалы гражданским объединением Propastop, в который входят также и члены Кайтселийта.

Ситуация приняла серьезный оборот, и после того, как директор Нарвского музея Мария Сморжевских-Смирнова ответила Совету на их запрос, она также сделала публичное заявление по поводу случившегося.

„Еще до открытия выставки, утром 6 марта, в социальных сетях Нарвы была распространена позиция Алексея Мяги о том, что „Нарвский музей переписывает историю“ и член правления Мария Сморжевских-Смирнова должна публично извиниться перед жителями города. Была также речь о том, что, если член правления не принесет публичных извинений, Алексей Мяги не видит возможности дальнейшего сотрудничества с нынешним членом правления. Считаю, что члены правления музея, независимо от того, каких политических взглядов они придерживаются, не имеют права вмешиваться в содержание экспозиций музея и ставить под сомнение сотрудничество музея с такими партнерами, как, например, Эстонский военный музей, Propastop (Кайтселийт), Госканцелярия и т. д.

К сожалению, комментарий члена Совета Нарвского музея привел к притеснениям и оскорблениям меня в социальных сетях. Оскорбления, домыслы и обвинения в мой адрес не утихают в социальных сетях Нарвы и по сей день, что, в свою очередь, вредит имиджу музея.

Памятный день, посвященный 80-летию бомбардировки Нарвы, не ограничился только выставкой Нарвского музея. В день памяти музей организовал тематическую экскурсию по городу, мероприятия также прошли в других учреждениях Нарвы. Propastop внес свой вклад, создав флаер. В открытии выставки и памятных мероприятиях принял участие также мэр Нарвы.