Директор Нарвского музея: требовать у музея извинений за освещение мартовской бомбардировки неприемлемо(9)
Настоящее противостояние руководства Нарвского музея с Советом в лице депутатов развернулось в связи с распространенными в дни памяти, посвященные мартовской бомбардировке Нарвы, листовками, которые изображают разрушенную школу в Житомире во время нынешней агрессии России против Украины и разрушенную в годы Второй мировой войны школу Нарвы.
Члены совета Нарвского музея и депутаты Нарвского горсобрания Алексей Мяги и Вадим Орлов потребовали от музея объяснений по поводу сотрудничества с распространившим инфоматериалы гражданским объединением Propastop, в который входят также и члены Кайтселийта.
Ситуация приняла серьезный оборот, и после того, как директор Нарвского музея Мария Сморжевских-Смирнова ответила Совету на их запрос, она также сделала публичное заявление по поводу случившегося.
„Еще до открытия выставки, утром 6 марта, в социальных сетях Нарвы была распространена позиция Алексея Мяги о том, что „Нарвский музей переписывает историю“ и член правления Мария Сморжевских-Смирнова должна публично извиниться перед жителями города. Была также речь о том, что, если член правления не принесет публичных извинений, Алексей Мяги не видит возможности дальнейшего сотрудничества с нынешним членом правления. Считаю, что члены правления музея, независимо от того, каких политических взглядов они придерживаются, не имеют права вмешиваться в содержание экспозиций музея и ставить под сомнение сотрудничество музея с такими партнерами, как, например, Эстонский военный музей, Propastop (Кайтселийт), Госканцелярия и т. д.
К сожалению, комментарий члена Совета Нарвского музея привел к притеснениям и оскорблениям меня в социальных сетях. Оскорбления, домыслы и обвинения в мой адрес не утихают в социальных сетях Нарвы и по сей день, что, в свою очередь, вредит имиджу музея.
Памятный день, посвященный 80-летию бомбардировки Нарвы, не ограничился только выставкой Нарвского музея. В день памяти музей организовал тематическую экскурсию по городу, мероприятия также прошли в других учреждениях Нарвы. Propastop внес свой вклад, создав флаер. В открытии выставки и памятных мероприятиях принял участие также мэр Нарвы.
Я считаю совершенно неприемлемым, что в независимой Эстонии в 2024 году представители городской части совета музеев требуют объяснений и извинений за освещение мартовской бомбардировки Нарвы. Музей занимается темами, которые являются предметом выставок, статей, конференций и публичных обсуждений в контексте памятных для Эстонии дат“, - объяснила свою позицию Сморжевских-Смирнова.
7 марта Вадим Орлов и Алексей Мяги отправили руководству музея официальное письмо с требованием разъяснить, каким образом музей связан с распространением флаеров, как деятельность музея связана с событиями, происходящими в Украине, и кто понес расходы на изготовление листовок.
Директор музея Мария Сморжевских-Смирнова ответила, что финансированием и распространением флаеров занималась общественная организация Propastop.
„В 2022 году Рийгикогу принял заявление, осуждающее аннексию украинских территорий и объявляющее российский режим террористическим. Нарвский музей, основанный городом Нарвой и Эстонским государством, опирается на официальную позицию Эстонской Республики и поддерживает позицию Эстонского государства относительно войны в Украине. В упомянутом флаере деятельность террористического российского режима в Украине приравнивается к деятельности режима Советского Союза в Эстонии. Оба режима бомбили гражданскую инфраструктуру и убивали мирных жителей“, - ответила Сморжевских-Смирнова.
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