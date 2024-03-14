С завтрашнего дня движение трамваев в районе Тонди будет временно приостановлено

Маршрут трамваев 3 и 4 будет сокращен до остановки Vana-Lõuna. Трамваи 1, 2 и 5 продолжат движение по своим обычным маршрутам до 3 мая. В связи с работами на железнодорожном переезде Тонди на улице Котка также будут проводиться работы по фрезерованию и асфальтированию.

На время реконструкции трамвайных путей будет закрыт участок улицы Тонди от перекрестка с улицей Алеви до переезда Тонди.

В день начала работ, 15 марта, в утренний час пик на трамвайных остановках Таллинн-Вяйке и Тонди также будут работать сотрудники, которые объяснят изменения в движении и при необходимости направят людей на автобусные остановки.

Возможны задержки на объездных линиях и увеличение расстояния пешком до остановок в центре города. На остановках общественного транспорта будут размещены информационные материалы с измененными маршрутами. Расписание, схема проезда, маршруты и остановки будут доступны на сайте transport.tallinn.ee к началу строительства.

Дополнительную информацию о работах на железнодорожном переезде Тонди и организации движения можно найти на сайте tallinn.ee/tondi.

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