Руководители комиссий по иностранным делам выступили с совместным заявлением касательно президентских выборов в России

По словам руководителей комиссий по иностранным делам, с того дня, как Россия незаконно захватила Крым и Севастополь, прошло почти 10 лет, и на протяжении уже двух лет Россия ведет полномасштабное и жестокое нападение на Украину. «Посреди непрекращающейся войны, тяжелым бременем лежащей на украинских жизнях и повлекшей за собой многочисленные человеческие жертвы и разрушения, Россия в качестве очевидной провокации организует так называемые выборы, которые придутся на десятую годовщину незаконной аннексии Крыма. Россия планирует провести выборы и на оккупированных и незаконно аннексированных ею территориях Украины, словно пытаясь узаконить тем самым временную оккупацию территории Украины», – сообщили они.

По их словам, с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году Россия существенно усилила меры подавления политического инакомыслия и уничтожила свободу прессы и гражданские свободы, давя любую оппозицию, в том числе путем криминализации высказывания антивоенных мнений. Возможным выступающим против войны кандидатам не разрешено участвовать в выборах президента России в марте 2024 года, отмечают председатели комиссий.

«В России больше нет места ни гражданскому обществу, ни политической оппозиции. Правительство России, особенно под управлением Путина, не привлекается к ответственности за чудовищные нарушения прав человека и политические репрессии, в том числе за убийство ведущего оппозиционера Алексея Навального, что ставят под сомнение легитимность власти Путина как на внутригосударственном уровне, так и на уровне международных платформ. Несмотря на эти достойные презрения преступления большинство граждан России продолжают поддерживать путинский режим и незаконную агрессивную войну против Украины», – отметили они.