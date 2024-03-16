Новости Эстонии
16.03.2024, 14:31

БОЛЬШОЙ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Какой будет наступающая весна? Говорят знатоки природы

 (8)

  • „Весну, пожалуй, предсказать проще всего.“

  • „Похоже, май будет не таким, как нам бы хотелось.“

  • „Есть несколько примет, которые указывают на раннюю весну.“

Rein Raudvere
rein-erich.raudvere@maaleht.ee
Лесная красавица в рыжей шубке греется под лучами весеннего солнца.
Лесная красавица в рыжей шубке греется под лучами весеннего солнца.
ФОТО: Raivo Tasso | Delfi Meedia

20 марта наступит долгожданное весеннее равноденствие. По сложившейся традиции издание Maaleht обратилось к своим давним авторам — натуралистам и знатокам природы — с вопросом, каких сюрпризов ожидать в этому году от весны?

Судя по наблюдениям синоптиков, весна во многом зависит от того, была ли зима суровой или наоборот мягкой. После холодной зимы, как правило, наступает поздняя и прохладная весна, вслед за мягкой зимой следует ранняя и теплая весна. Нынешняя зима оказалась самой холодной за последнее десятилетие. Неужели и весна будет холодной? Как не хочется!

Ранняя весна всегда затягивается

Оставить комментарий Читать комментарии (8)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии