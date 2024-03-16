БОЛЬШОЙ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Какой будет наступающая весна? Говорят знатоки природы

Судя по наблюдениям синоптиков, весна во многом зависит от того, была ли зима суровой или наоборот мягкой. После холодной зимы, как правило, наступает поздняя и прохладная весна, вслед за мягкой зимой следует ранняя и теплая весна. Нынешняя зима оказалась самой холодной за последнее десятилетие. Неужели и весна будет холодной? Как не хочется!