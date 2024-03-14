Новый сезонный пакет электроэнергии: Enefit обещает выгодные биржевые цены летом и стабильность цен зимой

По словам Санты Тохвер, руководителя эстонского рынка Enefit, Enefit начнет предлагать комбинированный пакет электроэнергии, чтобы сделать жизнь клиентов более удобной и предложить решение для тех, кто хочет максимально использовать сезонную разницу в ценах. „Мы видим, что некоторые клиенты Enefit выбирают на летние месяцы биржевой пакет, а зимой фиксируют цену. Менять пакет электроэнергии два раза в год кажется хлопотным, поэтому мы приходим на помощь людям и предлагаем автоматическую смену пакетов тем, кто этого хочет“, – сказала Тохвер.

Enefit обещает, что выбирая пакет Сезонный стабильный, клиент получает комплексное решение – оно покрывает потребности в потреблении электроэнергии в разные сезоны и обеспечивает безопасность бытовых электроприборов. Для клиентов, выбравших пакет, с апреля по сентябрь действует биржевая цена, а с октября по март – фиксированная цена. Таким образом, новый пакет электроэнергии позволяет потребителям пользоваться выгодными ценами летом, во многом благодаря масштабному производству электричества из возобновляемых источников энергии, и обеспечивает защиту от непредсказуемых скачков цен зимой.

„Клиентам, выбравшим пакет электроэнергии Сезонный стабильный, мы гарантируем, что их фиксированная цена на зимний период будет дешевле или равна цене предлагаемого на тот момент фиксированного на 6 месяцев пакета. Цену на зимний период мы сообщим нашим клиентам в августе“, – сказала Тохвер, описывая логику формирования цены. „Весной переход на биржевую цену происходит автоматически, а, находясь на биржевой цене, клиент может при желании бесплатно поменять пакет или расторгнуть договор. В качестве бонуса в пакет Сезонный стабильный включено страхование, покрывающее ущерб, нанесенный домашним электроприборам в результате сбоя в электроснабжении“, – добавила Тохвер.