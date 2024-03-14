Многолетний директор Еврейской общины Эстонии оставляет свой пост

Я работал в интересах организации все это время, отдавая всего себя делу, искренне веря в важность и необходимость всех воплощенных инициатив и созданных систем и институций. Нам удалось собрать команду профессионалов, которые сегодня работают во благо Общины, полностью разделяют цели и ценности организации, что позволяет им быть эффективными на своих позициях. Вместе мы создали Яхад, открыли детский сад „Авив“ и общинную школу „Eshkol“, открыли и развиваем Еврейский музей Эстонии, создали галерею памяти, установили мемориальные камни и увековечили память тысяч погибших во время Холокоста и депортированных евреев; воссоздали спортивное общество „Маккаби“, вовлеки молодых людей в еврейскую жизнь и построили молодежное движение, знаковыми событиями для которых являются школа мадрихов „Атид“, весенний лагерь „Лехаим“ и летние лагеря „Оламейну“.

Наши партнеры сегодня как крупные международные еврейские фонды, так и различные благотворительные организации по всему миру, индивидуальные благотворители, частные и семейные фонды. Их поддержка — это не столько и не только финансовая помощь, но и участие, мнение, экспертиза и искренняя вера в важность нашей работы. Нам удалось пройти много существенных этапов в развитии организации, осуществить и воплотить в жизнь ряд важнейших проектов, которые сегодня являются значимыми составляющими еврейского ландшафта Эстонии.

Я, прежде всего, хочу поблагодарить Совет Еврейской общины Эстонии, лично Аллу Якобсон, и каждого члена Общины за предоставленную возможность работать исполнительным директором Общины на протяжении 17 лет. Я очень благодарен за вашу поддержку, помощь и участие. Это помогло пройти длинный и насыщенный путь и добиться существенных результатов. Для меня это была огромная честь и невероятный опыт. Нам удалось построить большую, устойчивую организацию, которая сегодня является центром еврейской жизни в Эстонии и объединяет около 3000 человек по всей стране, имеет вес и репутацию на городском и государственном уровнях, а также на международной арене.

Мы построили систему членских взносов и каналы коммуникации как через рассылки, социальные сети, так и через государственные системы вещания. Мы создали прозрачную организационную культуру, ежегодно предоставляя объемный обзор о деятельности для членов Общины не только на Общем собрании, но и с помощью специального программного отчета. Мы активно работали над развитием программ Социального центра и оказывали колоссальную помощь самым незащищенным слоям нашей Общины, мы находили возможность помогать в кризисных ситуациях, создали лагерь для Золотого возраста „Golden Age Camp“, активно развивали программы социализации. Мы отмечали праздники еврейского календаря, готовили ежегодный календарь, украшающий каждый еврейский дом, привлекали волонтеров и проводили „Mitzva Days“, другие благотворительные и фандрейзинговые инициативы, способствующие сплочению и объединению членов нашей Общины.

Мы провели фестиваль еврейской культуры „Сабаба“, раз в пять лет организовывали историческую конференцию, объединяющую юбилейные даты нашей Общины, государства Израиль и Эстонской Республики. Последние годы, когда новый кризис сменял предыдущий, оказались серьезным испытанием. Очень ценно осознавать, что наша Община смогла пройти этот отрезок с высоко поднятой головой, продемонстрировав силу единства людей, которые раз за разом объединялись ради общих целей. Созданный нами Антикризисный центр „Ариэль“ стал опорой для многих людей и семей в периоды турбулентности и неопределенности. Я оглядываюсь на этот пусть с огромной гордостью и благодарностью. Нам удалось очень многое, но впереди еще предстоит большая и насыщенная работа. Поэтому я решил, что пришло время для следующих вызовов и задач, для которых нужен новый руководитель, готовый с энтузиазмом, умением, вовлеченностью и энергией нести и развивать наше дело дальше.

Мой профессиональный путь в Общине закончится 17 марта 2024 года. После этого момента я буду рад быть активным участником еврейской жизни в Эстонии, в новой роли и другом качестве. Еще раз от всего сердца хочу сказать огромное спасибо всем и каждому, кто был частью моего длинного и очень насыщенного путешествия!“

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