Государство назначит сотни предприятий поставщиками жизненно важных услуг. Это им не под силу(30)
Эстония должна дополнить список предприятий, предоставляющих жизненно важные услуги. Мы получим более 300 новых фирм, которые должны будут обеспечивать услугу в экстренной ситуации. Представители компаний жалуются, что от это им не по силам, пишет Ärileht.
Год назад Европейский союз ввел правила, призванные гарантировать непрерывную доступность необходимых для функционирования общества услуг: ни военное положение, ни шторм, ни пандемия или кибератака не должны останавливать их предоставление. У Эстонии осталось семь месяцев, чтобы обеспечить соблюдение этих правил: новый порядок мы должны ввести не позднее 18 октября. Если этого сделано не будет, Евросоюз инициирует процедуру разбирательства, которая может закончиться штрафом в размере как минимум 211 000 евро.