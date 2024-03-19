Государство назначит сотни предприятий поставщиками жизненно важных услуг. Это им не под силу

Год назад Европейский союз ввел правила, призванные гарантировать непрерывную доступность необходимых для функционирования общества услуг: ни военное положение, ни шторм, ни пандемия или кибератака не должны останавливать их предоставление. У Эстонии осталось семь месяцев, чтобы обеспечить соблюдение этих правил: новый порядок мы должны ввести не позднее 18 октября. Если этого сделано не будет, Евросоюз инициирует процедуру разбирательства, которая может закончиться штрафом в размере как минимум 211 000 евро.

Предприятия, предоставляющие жизненно важные услуги, не являются для Эстонии чем-то новым. В соответствии с Законом о чрезвычайных ситуациях сейчас у нас имеется 14 жизненно важных услуг, предоставлением которых в настоящее время занимаются 107 компаний. Согласно новым правилам, к этому перечню добавятся еще шесть жизненно важных услуг и, по предварительной оценке, 322 предприятия, говорит Галина Данилишина, советник координационного бюро по вопросам безопасности и национальной обороны Государственной канцелярии, которое занимается подготовкой поправок в закон о чрезвычайном положении. В число жизненно важных услуг добавятся функционирование аэропортов, аэронавигационных служб, государственных железных дорог, портов и медицинских услуг, а также поставки медикаментов и продуктов питания.