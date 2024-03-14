Таллинн хочет расширить круг получателей пособия по попечительству

С помощью этих поправок город хочет расширить принципы назначения пособия по попечительству, создав возможность для его выплаты на краткосрочной основе. Если постановление будет принято, у Таллинна появится возможность назначать пособие по попечительству на срок до шести месяцев. Это важно в том случае, если у лица, за которым осуществляется уход, не установлена степень недостатка здоровья, однако имеется ​​краткосрочная потребность в уходе в связи с особой необходимостью, например, из-за ухудшения здоровья. Обычно пособие по попечительству выплачивается за периодический или постоянный уход за ребёнком или взрослым с тяжелой или глубокой степенью недостатка здоровья. Постановление направлено на расширение круга получателей пособия по попечительству.

«Цель пособия по попечительству – обеспечить социальную защиту людям, которые не могут выйти на работу, ухаживая за кем-то из близких, поскольку эту потребность невозможно покрыть, например, за счет услуг, предоставляемых городом. Согласно изменениям, в этом случае город будет платить за попечителя социальный налог, что гарантирует ему как медицинскую страховку, так и непрерывность трудового стажа», – пояснила вице-мэр по социальным вопросам Бетина Бешкина. Она добавила, что город платит социальный налог за тех, кто не имеет дохода, который можно рассматривать как заработную плату, или кому не гарантирована социальная защита каким-либо иным способом (например, социальный налог, выплачиваемый государством за безработного, пособие, выплачиваемое лицу с частичной или отсутствующей трудоспособностью, пенсия или пособие по уходу за ребёнком).