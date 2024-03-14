Госконтроль: здравоохранение нуждается в более эффективном контроле качества и системном устранении недостатков
Чтобы качеству медицинских услуг в Эстонии можно было доверять, государство должно создать более эффективную систему контроля качества и устранения недостатков, говорится в опубликованном сегодня аудите Госконтроля. Кроме того, требования к обеспечению качества остаются неконкретными, и разные медицинские учреждения по-разному их понимают и соблюдают.
„Риски пациентов не всегда управляются наилучшим образом, потому что в Эстонии нет действующей на государственном уровне системы мониторинга качества медицинской помощи. Кроме того, Министерство социальных дел должно играть более решительную роль в формировании требований и руководящих принципов“, - сказал государственный контролер Янар Хольм. Практика обеспечения качества в медицинских учреждениях различается, так как существенно различаются возможности этих учреждений. Однако на этом фоне нехватка и перегруженность медицинских кадров усугубляет проблемы, связанные с качеством медицинских услуг.
По мнению Госконтроля, для снижения рисков необходимо, чтобы требования по обеспечению качества услуг здравоохранения были ясными, актуальными и учитывали различный профиль и размер оказываемых учреждениями услуг. Сейчас медицинские учреждения подчиняются одним и тем же общим требованиям, которые не учитывают, идет ли речь, например, о стоматологии, практике семейного врача или региональной больнице.
Государственный надзор помог бы поддерживать более равномерный уровень качества, однако до сих пор надзор со стороны Департамента здоровья осуществлялся на основании жалоб и касался лишь соблюдения некоторых отдельных требований по обеспечению качества. Сами поставщики медицинских услуг хотят, чтобы государственные учреждения предоставляли наряду с надзором консультации и инструкции по соблюдению качества. Но сейчас этого не происходит.
В то же время необходимо реформировать требования к разрешениям на деятельность медицинских учреждений, чтобы учесть новые услуги и методы лечения. Требования в части разрешений на деятельность должны гарантировать, что помещения, оборудование и персонал медицинских учреждений подходят для оказания услуг. К сожалению, некоторые связанные с разрешениями на деятельность требования устарели.
Госконтроль рекомендует Кассе здоровья продолжать обновлять показатели качества лечения, чтобы иметь возможность делать содержательные выводы о качестве лечения и планировать мероприятия по его улучшению. Касса здоровья является единственным органом, который на государственном уровне осуществляет контроль качества лечения (клинические аудиты и целевые проверки), но ее возможности ограничены из-за нехватки ресурсов, а выявленные проблемы не всегда решаются.
Внедрение автоматически рассчитываемых показателей на основе данных о состоянии здоровья также рассматривается как важное направление при мониторинге и повышении качества лечения. При координации Кассы здоровья начата разработка системы показателей качества лечения, и показатели подготовлены по 10 из 40 специальностей. Однако функционированию системы показателей мешают как недостатки, связанные с исходными данными, так и организационные недостатки. Кроме того, до сих пор нет единого мнения о том, как на практике устранить проблемы с качеством обслуживания, выявленные с помощью показателей.
Министерству социальных дел и Кассе здоровья было бы полезно четко согласовать приоритетные болезненные состояния, для которых должны быть разработаны рекомендации по лечению. Кроме того, Госконтроль рекомендует Кассе здоровья регулярно оценивать соблюдение рекомендаций, приведенных в инструкциях по лечению, чтобы выявить узкие места и найти пути их устранения. Необходимо провести в жизнь мероприятия, согласованные в прикладных программах инструкций по лечению, а также разработать новые показатели мониторинга, в том числе по ранее утвержденным лечебным инструкциям, для предоставления регулярной информации о соблюдении лечебных инструкций.
По мнению Госконтроля, необходимо сделать больше для сбора информации и использования опыта пациентов в сфере получения и результатов услуг (результатов лечения) при разработке и финансировании услуг здравоохранения. Хотя государственные учреждения заявляют о том, что здравоохранение берет курс на интересы человека, практических действий предпринимается мало. Измерение показателей здоровья пациентов и опыта обслуживания помогло бы выявить слабые стороны при оказании услуг здравоохранения, однако в настоящее время такие измерения проводятся лишь в рамках отдельных проектов. Недостатки медицинского обслуживания иногда связаны с общением с пациентами. Кроме того, общение с организациями, представляющими интересы пациентов, часто оставалось недостаточным и поверхностным.
Справочная информация
Госконтроль провел аудит функционирования общегосударственной системы обеспечения качества услуг здравоохранения и сосредоточился на задачах и деятельности Министерства социальных дел и подведомственных ему учреждений - Департамента здоровья и Кассы здоровья - по обеспечению качества услуг здравоохранения. Аудит не оценивал качества услуг, предоставляемых поставщиками медицинских услуг, поскольку исходные данные неполны, и для их анализа потребовалась бы обширная экспертная оценка по многим медицинским специальностям и учреждениям.
Помимо государственных учреждений, в ходе аудита была собрана информация от поставщиков медицинских услуг, профессиональных и специализированных союзов, организаций, представляющих интересы пациентов, и Всемирной организации здравоохранения. Кроме того, с помощью высших контрольных органов других стран был изучен вопрос о подготовке инструкций по лечению в других странах.
Полный текст отчета на эстонском языке можно прочитать здесь.
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