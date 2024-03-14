Новости Эстонии
14.03.2024, 21:20

Кто такой Алексей Павлов, который заявил акцию протеста в день „выборов“?

 
Алексей Павлов
Алексей Павлов
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

В воскресенье 17 марта ровно в 12.00 Reforum Space призвал граждан России прийити к российскому посольству в Таллинне на акцию „Полдень против Путина“, чтобы выразить свой протест.

Reforum Space - это центр помощи тем, кто уехал из России и Беларуси из-за антивоенной позиции или возможного преследования за политические взгляды. Его представительство появилось в Таллинне летом 2022 года и с тех пор ведет активную деятельность. Алексей Павлов - активный резидент Reforum Space, не только участвующий в митингах, но и ведущий блог на политическую тему в TikTok и YouTube.

Родился активист в городе Пскове, а позже, переехав в Петербург, стал периодически ездить Таллинн. Здесь у Алексея появились друзья-единомышленники, которые переехали в Эстонию из России еще в 2012 году. Именно они и помогли мужчине трудоустроиться - подсказали, что в Эстонии требуются водители.

Сейчас Алексей работает водителем автобуса в транспортном предприятии, а его хобби - снимать видео для YouTube и TikTok, где он рассказывает о жизни в России, о том, что там происходит. „Я смотрю на это не глазами пропаганды и Первого канала, а глазами человека, который там жил, который знает, у которого там родственники, мама и брат“ - говорит о своей деятельности Алексей.

RusDelfi
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