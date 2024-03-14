Кто такой Алексей Павлов, который заявил акцию протеста в день „выборов“?

Родился активист в городе Пскове, а позже, переехав в Петербург, стал периодически ездить Таллинн. Здесь у Алексея появились друзья-единомышленники, которые переехали в Эстонию из России еще в 2012 году. Именно они и помогли мужчине трудоустроиться - подсказали, что в Эстонии требуются водители.

Сейчас Алексей работает водителем автобуса в транспортном предприятии, а его хобби - снимать видео для YouTube и TikTok, где он рассказывает о жизни в России, о том, что там происходит. „Я смотрю на это не глазами пропаганды и Первого канала, а глазами человека, который там жил, который знает, у которого там родственники, мама и брат“ - говорит о своей деятельности Алексей.