Кто такой Алексей Павлов, который заявил акцию протеста в день „выборов“?
В воскресенье 17 марта ровно в 12.00 Reforum Space призвал граждан России прийити к российскому посольству в Таллинне на акцию „Полдень против Путина“, чтобы выразить свой протест.
Reforum Space - это центр помощи тем, кто уехал из России и Беларуси из-за антивоенной позиции или возможного преследования за политические взгляды. Его представительство появилось в Таллинне летом 2022 года и с тех пор ведет активную деятельность. Алексей Павлов - активный резидент Reforum Space, не только участвующий в митингах, но и ведущий блог на политическую тему в TikTok и YouTube.
Родился активист в городе Пскове, а позже, переехав в Петербург, стал периодически ездить Таллинн. Здесь у Алексея появились друзья-единомышленники, которые переехали в Эстонию из России еще в 2012 году. Именно они и помогли мужчине трудоустроиться - подсказали, что в Эстонии требуются водители.