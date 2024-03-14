Осторожно! Русскоязычные мошенники звонят от имени Telia

Общей чертой этих мошеннических звонков является то, что звонящий представляется сотрудником Telia и предупреждает, что у получателя звонка проблемы с договором Telia.

Например, некоторым клиентам по телефону сообщили, что их договор с Telia истек, и чтобы продолжать пользоваться услугами Telia, клиент должен авторизоваться в сомнительной онлайн-среде с помощью Mobiil-ID или Smart ID.

Судя по имеющейся информации, такие звонки совершаются в основном на русском языке, а путем подделки номера телефона у получателя звонка создают впечатление, будто звонок поступает из Эстонии. На самом же деле эти звонки поступают из-за границы

Менеджер по рискам Telia Андреас Мейстер напоминает, что ни в коем случае нельзя сообщать кому-либо свои PIN-коды или пароли – ни по телефону, ни в SMS, ни по электронной почте.

„Все подобные случаи, когда человека просят ввести где-то данные своей банковской карты и поделиться ими для проверки, когда просят сообщить свои PIN-коды или личные данные, обычно являются мошенничеством, и таким образом люди предоставляют мошенникам доступ к своему банковскому счету“, – предупреждает Мейстер.

Он также напоминает, что Telia обычно связывается со своими клиентами через номер обслуживания 123 или 1551 (бизнес-клиенты). Кроме того, все операции с клиентами, связанные с Telia, происходят в официальных веб-средах Telia (например, онлайн-самообслуживание).

„Мы советуем всем, кто получает телефонные звонки с вышеуказанными признаками, сразу прерывать их, по возможности блокировать этот номер в своем телефоне, а также при первой же возможности передавать своему оператору связи информацию о подозрительном номере и времени звонка. Тогда операторы связи смогут заблокировать источник возможных мошеннических звонков“, – добавил Мейстер.

Менеджер по рискам Telia также благодарит всех внимательных клиентов, в последние дни сообщавших о подозрительных звонках.

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