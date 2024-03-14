Кинопроизводство в Ида-Вирумаа скоро станет реальностью! Запускается инновационный центр кино и мультимедиа IDA Hub

Целью инновационного центра кино и мультимедиа IDA Hub является поддержка развития талантов и умных технологий в киноиндустрии. Создание центра в Ида-Вирумаа соответствует одной из важных целей Фонда справедливого перехода – сделать экономическую модель региона более разнообразной и поддержать развитие в регионе малого бизнеса. Сильная сторона IDA Hub — комплексные решения и возможность связать развитие технологий с потребностями киноиндустрии.

Инвестиционное агентство Ида-Вирумаа (IVIA) отвечает за строительство центра и его проектирование в соответствии с концепцией содержания, а также за последующее управление. Закладка краеугольного камня центра планируется во второй половине этого года. Ида-Вируский центр предпринимательства (IVEK) в сотрудничестве с Технополем наполнит его содержанием, в ходе которого будут реализованы инкубационные программы с инновационной концепцией и поддержана местная экономическая жизнь, с предложением платформы для вывода компаний на рынок.

В апреле IVEK запустит в центре программу-инкубатор , куда приглашаются как действующие и начинающие предприниматели, так и частные лица, желающие участвовать в разработках в сфере аудиовизуального бизнеса. Координатор инкубационной программы Бритта Мериранд рассказала о запланированной инкубационной программе: “В рамках программы инкубанты получают поддержку в виде личного наставничества и практического обучения, чтобы помочь развитию компании. Программа включает базовые знания в области кинопроизводства, маркетинга, бизнес-планирования и зеленой экономики”.