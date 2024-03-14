Кинопроизводство в Ида-Вирумаа скоро станет реальностью! Запускается инновационный центр кино и мультимедиа IDA Hub
Инновационный центр кино и мультимедиа IDA Hub начинает деятельность в Ида-Вирумаа, что создаст предпосылки для обслуживания международной продукции в Эстонии и тем самым поддержит развитие аудиовизуальной сферы. Учредителями центра являются Целевое учреждение “Инвестиционное агентство Ида-Виру” (IVIA), Ида-Вируский центр предпринимательства (IVEK) и научно-деловой городок Технополь.
Целью инновационного центра кино и мультимедиа IDA Hub является поддержка развития талантов и умных технологий в киноиндустрии. Создание центра в Ида-Вирумаа соответствует одной из важных целей Фонда справедливого перехода – сделать экономическую модель региона более разнообразной и поддержать развитие в регионе малого бизнеса. Сильная сторона IDA Hub — комплексные решения и возможность связать развитие технологий с потребностями киноиндустрии.
Инвестиционное агентство Ида-Вирумаа (IVIA) отвечает за строительство центра и его проектирование в соответствии с концепцией содержания, а также за последующее управление. Закладка краеугольного камня центра планируется во второй половине этого года. Ида-Вируский центр предпринимательства (IVEK) в сотрудничестве с Технополем наполнит его содержанием, в ходе которого будут реализованы инкубационные программы с инновационной концепцией и поддержана местная экономическая жизнь, с предложением платформы для вывода компаний на рынок.
В апреле IVEK запустит в центре программу-инкубатор, куда приглашаются как действующие и начинающие предприниматели, так и частные лица, желающие участвовать в разработках в сфере аудиовизуального бизнеса. Координатор инкубационной программы Бритта Мериранд рассказала о запланированной инкубационной программе: “В рамках программы инкубанты получают поддержку в виде личного наставничества и практического обучения, чтобы помочь развитию компании. Программа включает базовые знания в области кинопроизводства, маркетинга, бизнес-планирования и зеленой экономики”.
В течение пилотного года часть мероприятий программы будет проходить онлайн, что позволит участвовать в ней командам со всей Эстонии. Инкубантам, участвующим в программе, по мере необходимости назначается наставник, являющийся экспертом в области кинопроизводства и мультимедиа, а в сфере предпринимательства инкубантов поддерживают бизнес-консультанты. Новая инкубационная программа поддерживает изменения, необходимые для того, чтобы разнообразить экономическую модель региона. Заявки на участие в инкубационной программе принимаются с 14 марта по 12 апреля 2024 года.
Стартап-инкубатор Технополя открывает в IDA Hub программу акселерации, ориентированную на кино и мультимедиа, где могут получить старт стартапы с технологическими идеями в области киноиндустрии. Руководитель программы Ольга Курдовская подчеркнула, что киноиндустрия постоянно меняется, и технологии играют важную роль в производстве фильмов, особенно в создании высокотехнологичных спецэффектов и виртуальных сцен.
“Инновационный центр в сфере киноиндустрии не только поддерживает создание необходимой инфраструктуры, но и предлагает инновационные возможности для стартапов и креативных компаний. Благодаря инкубационным программам и взаимному сотрудничеству создается среда, в которой новые идеи могут поддержать развитие сферы кинопроизводства. Наша цель — создать сильную и динамичную экосистему, которая поддерживает развитие киноиндустрии Эстонии и способствует возникновению новых идей, новых технологий и талантов. Если у вас стартап-технологическая компания, вдохновленная команда и вы уже прошли путь от уровня идеи до MVP или прототипа, обязательно подайте заявку в акселератор кино- и мультимедиа. Заявки принимаются до 30 апреля 2024 года", - сказала Курдовская.
Целью первых тестовых групп является проверка контент-услуг, сбор отзывов и разработка к весне 2025 года сильных и комплексных инкубационных программ, которые поддержат эту сферу. Программы Инновационного центра кино и мультимедиа IDA Hub финансируются Европейским Союзом.
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