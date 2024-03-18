У государства денег на более высокие пенсии нет. Ожидается, что помогут работодатели

Руководитель рабочей группы по накопительным пенсиям FinanceEstonia и член LHV Varahaldus Йоэль Кукемельк искренне надеется, что пенсия работодателя, создания которой в Эстонии ждут уже два десятилетия и которая поможет искоренить бедность эстонских пенсионеров, не попадет в водоворот временных проблем, которые государство сейчас испытывает c финансированием. Эксперт опасается, что в противном случае очень хорошее и правильное с точки зрения долгосрочной перспективы решение останется непринятым.