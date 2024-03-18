Экономика
18.03.2024, 08:48

У государства денег на более высокие пенсии нет. Ожидается, что помогут работодатели

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Kaspar Viira
kaspar.viira@arileht.ee
ФОТО: Ester VaikmaaTehisaru: Midjourney | Delfi Meedia

Нынешние первая и вторая пенсионные ступени обеспечивают человеку только необходимый минимум, поэтому государство развивает идею пенсии от работодателя, пишет Ärileht.

Руководитель рабочей группы по накопительным пенсиям FinanceEstonia и член LHV Varahaldus Йоэль Кукемельк искренне надеется, что пенсия работодателя, создания которой в Эстонии ждут уже два десятилетия и которая поможет искоренить бедность эстонских пенсионеров, не попадет в водоворот временных проблем, которые государство сейчас испытывает c финансированием. Эксперт опасается, что в противном случае очень хорошее и правильное с точки зрения долгосрочной перспективы решение останется непринятым.

Дополнительные выплаты в пенсионную ступень со стороны работодателя могли бы стать специальным бонусом, аналогично, например, компенсации за занятия спортом. При наличии разумных условий работодатели могли бы добровольно из года в год предлагать работникам пенсию работодателя, чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке труда, считает Кукемельк.

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