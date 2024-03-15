ЗАКУЛИСЬЕ | „Кая Каллас, не поддавайся Bolt!“ Европейские социалисты накинулись на премьер-министра Эстонии

Кто он, водитель Bolt, поставщик услуг или работник? Курьер, доставляющий еду, независимый человек, занимающийся подработкой, или он работает через приложение? В Евросоюзе уже много лет пытались ответить на эти вопросы, ведь от их решения зависит многое.