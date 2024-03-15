15.03.2024, 11:35
ЗАКУЛИСЬЕ | „Кая Каллас, не поддавайся Bolt!“ Европейские социалисты накинулись на премьер-министра Эстонии(4)
ФОТО: | Delfi Meedia
Как сказала глава правительства, фирма Bolt не добилась того, чего хотела, но все равно получила по максимуму. Надо полагать, что в Эстонии принятая Евросоюзом директива о работе через цифровые платформы мало что изменит, пишет издание Eesti Päevaleht.
„Кая Каллас, истинный лидер Европы должен отстаивать права работников, европейскую социальную модель и экономику. Не поддавайся Bolt, перестань блокировать историческую директиву о работниках платформ!“ - написали 8 марта в социальных сетях европейские социалисты.