Новости Эстонии
15.03.2024, 11:35

ЗАКУЛИСЬЕ | „Кая Каллас, не поддавайся Bolt!“ Европейские социалисты накинулись на премьер-министра Эстонии

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Herman Kelomees
poliitikatoimetaja
До разговора с журналистом Кая Каллас понятия не имела, что европейские социал-демократы использовали ее как мишень во время развернувшейся кампании.
До разговора с журналистом Кая Каллас понятия не имела, что европейские социал-демократы использовали ее как мишень во время развернувшейся кампании.
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

Как сказала глава правительства, фирма Bolt не добилась того, чего хотела, но все равно получила по максимуму. Надо полагать, что в Эстонии принятая Евросоюзом директива о работе через цифровые платформы мало что изменит, пишет издание Eesti Päevaleht.

Кая Каллас, истинный лидер Европы должен отстаивать права работников, европейскую социальную модель и экономику. Не поддавайся Bolt, перестань блокировать историческую директиву о работниках платформ!“ - написали 8 марта в социальных сетях европейские социалисты.

Кто он, водитель Bolt, поставщик услуг или работник? Курьер, доставляющий еду, независимый человек, занимающийся подработкой, или он работает через приложение? В Евросоюзе уже много лет пытались ответить на эти вопросы, ведь от их решения зависит многое.

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