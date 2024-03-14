Шедшего по обочине дороги пешехода с признаками опьянения сбил неизвестный автомобиль

В 15.59 произошло дорожно-транспортное происшествие в Таллинне у дома по улице Калевипоя, 10. 70-летний мужчина, управлявший легковым автомобилем Volkswagen Touran, совершая левый поворот, перестроился через несколько рядов и столкнулся с легковым автомобилем Kia Sportage, за рулем которого находился 24-летний мужчина. Водителя Kia доставили в больницу.

В 17.11 сообщили о дорожном происшествии на 3-м километра Кибуна яама теэ в волости Сауэ Харьюского уезда. 59-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения шел по правой обочине дороги, когда его задел неустановленный легковой автомобиль белого цвета, двигавшийся в том же направлении. От полученного удара пешеход упал на проезжую часть. Водитель автомобиля скрылся с места происшествия. Пешехода доставили в больницу.

В 21.59 произошло дорожное происшествие в Таллинне у дома по Таммсааре теэ, 81. 69-лений мужчина, управлявший легковым автомобилем Volkswagen Golf, наехал на 19-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешехода доставили в больницу.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.





