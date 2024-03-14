УТЕЧКИ ИЗ КРЕМЛЯ | Новые подробности: Российский Красный Крест сотрудничает с людьми, вывозящими детей из Украины, и участвует в военных лагерях для второклассников(3)
В то время как спонсоры и правительства ряда западных стран оказывают давление на Международный Красный Крест, требуя расследовать связи между Российским Красным Крестом и преступным режимом Путина, появляются новые доказательства того, что Российский Красный Крест участвует в военной подготовке несовершеннолетних и сотрудничает с людьми, занимающимися депортацией детей из Украины.
Две недели назад Delfi вместе со своими международными партнерами писал о том, что Владимир Путин планирует изгнать Международный Красный Крест с оккупированных украинских территорий и заменить его Российским Красным Крестом (далее — РКК), который называет своими ценностями „нейтралитет и независимость“. Это, однако, противоречит основополагающим принципам Красного Креста.