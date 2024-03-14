Новости России
14.03.2024, 09:55

УТЕЧКИ ИЗ КРЕМЛЯ | Новые подробности: Российский Красный Крест сотрудничает с людьми, вывозящими детей из Украины, и участвует в военных лагерях для второклассников

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Holger Roonemaa
holger.roonemaa@delfi.ee
Julija Sandul
перевод

В то время как спонсоры и правительства ряда западных стран оказывают давление на Международный Красный Крест, требуя расследовать связи между Российским Красным Крестом и преступным режимом Путина, появляются новые доказательства того, что Российский Красный Крест участвует в военной подготовке несовершеннолетних и сотрудничает с людьми, занимающимися депортацией детей из Украины.

Две недели назад Delfi вместе со своими международными партнерами писал о том, что Владимир Путин планирует изгнать Международный Красный Крест с оккупированных украинских территорий и заменить его Российским Красным Крестом (далее — РКК), который называет своими ценностями „нейтралитет и независимость“. Это, однако, противоречит основополагающим принципам Красного Креста.

Но это еще не все. Наше расследование „Утечки из Кремля“ показало, что многие ведущие деятели Красного Креста открыто выступают с оправданием военных действий России, а также что Красный Крест заключил соглашения о сотрудничестве с организациями, находящимися под санкциями, которые, помимо прочего, поставляют российским военным оружие, снаряжение и деньги. В довершение всего выяснилось, что президент РКК Вадим Савчук является членом нескольких государственных пропагандистских организаций.

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