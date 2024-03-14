Две недели назад Delfi вместе со своими международными партнерами писал о том, что Владимир Путин планирует изгнать Международный Красный Крест с оккупированных украинских территорий и заменить его Российским Красным Крестом (далее — РКК), который называет своими ценностями „нейтралитет и независимость“. Это, однако, противоречит основополагающим принципам Красного Креста.

Но это еще не все. Наше расследование „Утечки из Кремля“ показало, что многие ведущие деятели Красного Креста открыто выступают с оправданием военных действий России, а также что Красный Крест заключил соглашения о сотрудничестве с организациями, находящимися под санкциями, которые, помимо прочего, поставляют российским военным оружие, снаряжение и деньги. В довершение всего выяснилось, что президент РКК Вадим Савчук является членом нескольких государственных пропагандистских организаций.