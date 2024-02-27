УТЕЧКИ ИЗ КРЕМЛЯ | Как Российский Красный Крест становится частью пропагандистской и военной машины Путина

„О решении Сергея Кириенко включить [финансирование] в план управления новыми территориями“, - говорится в одном из попавших в распоряжение Delfi секретных документов, в котором речь идет о финансировании Российского Красного Креста.

Согласно плану, Кремль вложит более 6,7 млн ​​евро в Российский Красный Крест, в том числе и для того, чтобы организация смогла открыть четыре новых региональных и 62 местных отделения на Донбассе и на территориях, которые Кремль называет „освобожденными“. Кроме того, предполагается подготовить команды координаторов и волонтеров „с целью замены гуманитарной деятельности Международного комитета Красного Креста на Донбассе“.