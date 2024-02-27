27.02.2024, 14:50
УТЕЧКИ ИЗ КРЕМЛЯ | Как Российский Красный Крест становится частью пропагандистской и военной машины Путина
ФОТО: | Delfi Meedia
Секретные документы наглядно демонстрируют желание администрации Путина превратить Красный Крест, гуманитарную организацию, основанную на принципах нейтралитета, беспристрастности и независимости, в часть российской пропагандистской системы. Вместе с этим разрабатывается план по расширению российского влияния в мире через Международный Красный Крест.
„О решении Сергея Кириенко включить [финансирование] в план управления новыми территориями“, - говорится в одном из попавших в распоряжение Delfi секретных документов, в котором речь идет о финансировании Российского Красного Креста.