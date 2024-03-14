ФОТО | 10 тысяч наличными и больше килограмма марихуаны в кохтла-ярвеской квартире: подозреваемый задержан(1)
В минувший вторник, 5 марта, сотрудники криминальной полиции Идаской префектуры задержали в Кохтла-Ярве 36-летнего мужчину, которого подозревают в хранении крупной партии наркотиков, сообщила Идаская префектура.
Полиция арестовала мужчину сразу после того, как он купил вещество в Таллинне, а затем приехал в Ида-Вирумаа. В ходе задержания и обыска, в автомобиле мужчины и в его доме были обнаружены 1,2 килограмма марихуаны, более 10 тысяч евро наличными, предмет, похожий на оружие, и цифровые весы.
Спустя три дня преступник был взят под стражу с разрешения Вируского суда, возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса, касающейся незаконного оборота наркотических веществ в крупном размере.
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