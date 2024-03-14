ФОТО | 10 тысяч наличными и больше килограмма марихуаны в кохтла-ярвеской квартире: подозреваемый задержан

Полиция арестовала мужчину сразу после того, как он купил вещество в Таллинне, а затем приехал в Ида-Вирумаа. В ходе задержания и обыска, в автомобиле мужчины и в его доме были обнаружены 1,2 килограмма марихуаны, более 10 тысяч евро наличными, предмет, похожий на оружие, и цифровые весы.