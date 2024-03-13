Кая Каллас отказалась гарантировать, что Силы обороны Эстонии не будут направлены в Украину

Главной темой инфочаса правительства в Рийгикогу снова стала ситуация с заявлением президента Франции Эммануэля Макрона по поводу отправки солдат стран ЕС на территорию Украины.

После того как депутаты от фракции EKRE в очередной раз начали требовать гарантий о том, что эстонских военных в Украину не отправят, Каллас подчеркнула, что это решение будет принимать не она.

„Для отправки солдат куда-либо за пределы Эстонии необходим мандат Рийгикогу, так что вы сможете решить этот вопрос сами. Точно так же, как мы отправляли солдат в различные миссии, для этого требуется мандат Рийгикогу. Я не могу это решить одна. Этот вопрос никак не пройдёт мимо вас“, - отметила Каллас.

Также консерваторы требовали от премьера гарантий, что Силы обороны Эстонии не будут вмешиваться в военные действия и узнавали, планирует ли Каллас в случае войны эвакуироваться или остаться в Эстонии.

„Я не даю таких обещаний, потому что обстоятельства могут измениться. По вашей интерпретации, кажется, что вмешательством может быть что угодно. Наша военная помощь Украине тоже может быть расценена Россией как вмешательство, потому что мы очень хотим, чтобы Украина победила, мы очень хотим, чтобы Россия проиграла и вернулась к своим границам. Мы ведь делаем всё, чтобы Украина победила. Мы здесь четко выбрали сторону, и эта сторона Украины, потому что Россия для нас - прямая угроза“, - заявила Каллас.

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