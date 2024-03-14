Экономика
14.03.2024, 09:15

Финские предприниматели обходят запрет на ведение бизнеса через Эстонию

 
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Почти каждый двадцатый человек, которому запретили вести бизнес в Финляндии, связан с предпринимательской деятельностью в Эстонии, пишут „Деловые ведомости“ со ссылкой на Yle.

По состоянию на январь запрет на ведение бизнеса в Финляндии был вынесен в отношении 788 человек. Из них 46 связаны с бизнесом в Эстонии.

Запреты на ведение бизнеса являются национальными и не действуют за пределами Финляндии, однако запрещено вести бизнес за рубежом в случае, если он как-либо распространяется на территорию Финляндии.

Проведенный в 2020 году госконтроль программы электронного резидентства обнаружил, что системы контроля несовершенны, поэтому в программе участвуют иностранцы с судимостями и люди, в отношении которых выдан запрет на ведение бизнеса.

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