Кристина Каллас: учебный день мог бы начинаться позже

„Молодежь спит слишком мало, это принимает масштабы пандемии. Недостаток утреннего сна из-за раннего начала занятий в школе вредит школьникам, их способность учиться и концентрироваться ухудшается“, – отметила министр.

„В этом учебном году мои дети ходят в школу к 9:00, и разница очень ощутима. Раньше мне приходилось силой вытаскивать их из постели, а теперь они просыпаются сами“, – добавила Кристина Каллас.

Молодежный консультант Peahea Анна Леэна Коржец, которая беседовала с министром о сне и отдыхе на Pearaadio, отметила, что проблемы со сном у молодых людей вызваны чрезмерной мыслительной деятельностью.

„По опыту своей работы я вижу, что одна из распространенных проблем среди молодых людей – это чрезмерное зацикливание по вечерам. Перед сном они начинают думать о плохих вещах, которые произошли или могут произойти. В этом случае я бы рекомендовала записывать свои тревожные мысли, и если они уйдут из головы, возможно, заснуть будет легче“, – сказала она.

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