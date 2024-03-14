ВИДЕО | Депутат EKRE снял фильм о своей работе в Рийгикогу. Сколько народных денег на это ушло?

„Итоги 2023 года или взгляд на проведенное мною время в Рийгикогу“, - это 52-минутные раздумья и воспоминания, где Вооглайд говорит о обмане народа правителями, „извращенной“ политической осмысленности, о решении „извратить“ брак и обо всём другом, что в прошлом году хоть как-то попадало в заголовки политических новостей.