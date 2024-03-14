Новости Эстонии
14.03.2024, 10:54

ВИДЕО | Депутат EKRE снял фильм о своей работе в Рийгикогу. Сколько народных денег на это ушло?

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Grete Põlluste
grete.polluste@delfi.ee
В своем документальном проекте Вооглайд поделился с народом горечью от пребывания в парламентской оппозиции, а вместе с тем также надеждой на то, что однажды луч света пробьется сквозь тяжелые тучи. Это случится тогда, когда рухнут Европейский союз и нынешнее правительство.
В своем документальном проекте Вооглайд поделился с народом горечью от пребывания в парламентской оппозиции, а вместе с тем также надеждой на то, что однажды луч света пробьется сквозь тяжелые тучи. Это случится тогда, когда рухнут Европейский союз и нынешнее правительство.
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

На почти часовую экранную ретроспективу прошедшего политического года из депутатской компенсации члена парламента Варро Вооглайда (Эстонская консервативная народная партия - EKRE) ушло 3350 евро.

„Итоги 2023 года или взгляд на проведенное мною время в Рийгикогу“, - это 52-минутные раздумья и воспоминания, где Вооглайд говорит о обмане народа правителями, „извращенной“ политической осмысленности, о решении „извратить“ брак и обо всём другом, что в прошлом году хоть как-то попадало в заголовки политических новостей.

„Будучи депутатом оппозиции, нелегко постоянно терпеть ощущение неспособности чего-то реально сделать. Я всё-таки надеюсь, что от предпринятых до сих пор усилий была в какой-то степени польза“, - отметил Вооглайд.

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