14.03.2024, 10:54
ВИДЕО | Депутат EKRE снял фильм о своей работе в Рийгикогу. Сколько народных денег на это ушло?(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
На почти часовую экранную ретроспективу прошедшего политического года из депутатской компенсации члена парламента Варро Вооглайда (Эстонская консервативная народная партия - EKRE) ушло 3350 евро.
„Итоги 2023 года или взгляд на проведенное мною время в Рийгикогу“, - это 52-минутные раздумья и воспоминания, где Вооглайд говорит о обмане народа правителями, „извращенной“ политической осмысленности, о решении „извратить“ брак и обо всём другом, что в прошлом году хоть как-то попадало в заголовки политических новостей.