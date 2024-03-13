В русскоязычной версии таллиннской газеты не упоминается о мартовской бомбардировке. Почему?

Газета таллиннского района Кесклинн под названием Kesklinna Sõnumid выходит раз в месяц. В эстоноязычном и англоязычном номерах были опубликованы статьи, рассказывающие о 80-й годовщине мартовской бомбардировки Таллинна во время Второй мировой войны. В русскоязычном варианте газеты это не освещалось.

Советник по связям с общественностью части города Кесклинн Лийна Людвиг сказала, что в издании Kesklinna Sõnumid взят такой курс, что полномасштабная версия газеты будет выходить только на эстонском языке.

„Русскоязычная и англоязычная версии содержат самые важные сообщения, к примеру, новости о развитии городского пространства или тексты, которые автор уже перевел на целевой язык. Особенно это касается исторических статей, которые довольно объемны, написаны вне редакции и требуют отдельного перевода“, — сказала Людвиг.

По словам представителя управы Кесклинна, информация о годовщине мартовской бомбардировки попала в англоязычный номер только потому, что коллеги из городской управы должны были перевести ее с другой целью, и перевод к моменту верстки газеты был уже готов.

„Здесь нет ничего идеологического или желания скрыть какие-то темы от кого-то, хотя я понимаю, почему возникают вопросы. Так как пространство социальных сетей безгранично и нет необходимости следить за сроками печати и распространения, то мы пригласили всех одинаково 9 марта на площадь Вабадузе на открытие инсталляции, посвященной мартовской бомбардировке и обосновали — что именно мы вспоминаем“.

В городских интернет-изданиях имеются статьи, рассказывающие о мартовской бомбардировке как на эстонском, так и на русском языках.

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