ЧП и криминал
13.03.2024, 17:28

ФОТО | В Нарве автомобиль сбил ребенка на велосипеде, его родителям придется оплачивать ремонт водителю

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Теперь родителям ребенка придется оплачивать ремонт автомобиля
Теперь родителям ребенка придется оплачивать ремонт автомобиля
ФОТО: Читатель Delfi | Erakogu

Читатель RusDelfi поделился фотографией, на которых видно, что неподалеку от дома 32 на улице Раквере в Нарве был сбит ребенок-велосипедист.

Полиция подтвердила RusDelfi, что в среду около трех часов дня в полицию поступил вызов: на пешеходном переходе 15-летнего велосипедиста сбил автомобиль.

Прибывший на место патруль со слов очевидца установил, что велосипедист совершил неожиданный маневр, не убедился в безопасности пересечения дороги и спровоцировал ДТП. Автомобиль получил повреждения, которые согласны оплатить родители молодого человека. Его самого скорая доставила в больницу.

Нарва, ДТП с велосипедистом

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