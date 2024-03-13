ФОТО | В Нарве автомобиль сбил ребенка на велосипеде, его родителям придется оплачивать ремонт водителю

Полиция подтвердила RusDelfi, что в среду около трех часов дня в полицию поступил вызов: на пешеходном переходе 15-летнего велосипедиста сбил автомобиль.

Прибывший на место патруль со слов очевидца установил, что велосипедист совершил неожиданный маневр, не убедился в безопасности пересечения дороги и спровоцировал ДТП. Автомобиль получил повреждения, которые согласны оплатить родители молодого человека. Его самого скорая доставила в больницу.

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