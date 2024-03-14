ФОТО | Крупнейший ландшафтный пожар года: горела территория в 1000 квадратных метров
Наступила весна, и люди начинают уборку в своих садах-огородах. Хотя у некоторых может возникнуть непреодолимое желание сжечь появившуюся из-под растаявшего снега прошлогоднюю траву и листву, это опасно, строго запрещено и наказывается штрафом, пишет Maaleht.
12 марта спасатели получили вызов в Валгамаа, где ландшафтный пожар вспыхнул на территории более 1000 квадратных метров. К счастью, возгорание удалось быстро локализовать, но подобных вызовов после схода снега Спасательный департамент получил уже несколько десятков.
Хотя бывают и умышленные поджоги, обычно ландшафтные пожары начинаются из-за неосторожного обращения людей с открытым огнем. К примеру, когда в сено попадает спичка и окурок. Именно так случилось 12 марта в Вырумаа, где в селе Кюлаору загорелась придорожная трава. К моменту прибытия пожарных у дороги горели пару десятков квадратных метров. Огонь быстро сбили и потушили.
Кроме того, весной часто случаются ландшафтные пожары из-за неосторожного разведения костра. 12 марта спасатели-добровольцы из Паливере выезжали на тушение природного пожара в волости Ляэне-Нигула. Там из-за сильного ветра разведенный костер вышел из под контроля и перекинулся на окружающую сухую траву. Люди, которые развели костер, быстро сами приступили к тушению, и вместе с прибывшими на место спасателями огонь, охвативший 150 квадратных метров, удалось быстро взять под контроль. К сожалению, разведение костра как следует не подготовили, отсюда и такие последствия.
Поэтому спасатели обращаются к жителям Эстонии и предупреждают, что в сухую и ветреную погоду листва и трава быстро высыхает, и даже самая маленькая искра может вызвать масштабный ландшафтный пожар, уничтожающий живую природу, загрязняющий окружающую среду и требующий много сил и времени спасателей на тушение. Небрежное выбрасывание на природе окурка, спички или другого мусора загрязняет нашу среду обитания и создает пожарную опасность.
Так что каждый, кто разводит костер, должен обеспечить, чтобы огонь не перекинулся на природу или постройки. Для этого следует разводить костер вдали от строений, учитывать направление и силу ветра, очищать территорию вокруг костра от сухой растительности и огораживать ее камнями или землей. За костром нужно следить и держать под рукой первичные средства тушения — к примеру, ручные огнетушители, ведра с водой или шланг для полива.
Как отмечает руководитель бюро превенции Восточного спасательного центра Яак Кирсипуу, проблемой является также большая территория с нескошенной травой. „Огонь распространяется очень быстро, и неопытный человек не сможет потушить его своими силами уже через пару мгновений“, - предупредил он. Подробнее читайте здесь.
Представитель Спасательного департамента напомнил, что лицам, сжигающим траву и нерадивым любителям костров грозит штраф в размере до 1200 евро. К тому же виновнику природного пожара придется компенсировать нанесенный окружающей среде ущерб.
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