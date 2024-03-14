ФОТО | Крупнейший ландшафтный пожар года: горела территория в 1000 квадратных метров

12 марта спасатели получили вызов в Валгамаа, где ландшафтный пожар вспыхнул на территории более 1000 квадратных метров. К счастью, возгорание удалось быстро локализовать, но подобных вызовов после схода снега Спасательный департамент получил уже несколько десятков.

Хотя бывают и умышленные поджоги, обычно ландшафтные пожары начинаются из-за неосторожного обращения людей с открытым огнем. К примеру, когда в сено попадает спичка и окурок. Именно так случилось 12 марта в Вырумаа, где в селе Кюлаору загорелась придорожная трава. К моменту прибытия пожарных у дороги горели пару десятков квадратных метров. Огонь быстро сбили и потушили.

Кроме того, весной часто случаются ландшафтные пожары из-за неосторожного разведения костра. 12 марта спасатели-добровольцы из Паливере выезжали на тушение природного пожара в волости Ляэне-Нигула. Там из-за сильного ветра разведенный костер вышел из под контроля и перекинулся на окружающую сухую траву. Люди, которые развели костер, быстро сами приступили к тушению, и вместе с прибывшими на место спасателями огонь, охвативший 150 квадратных метров, удалось быстро взять под контроль. К сожалению, разведение костра как следует не подготовили, отсюда и такие последствия.

Поэтому спасатели обращаются к жителям Эстонии и предупреждают, что в сухую и ветреную погоду листва и трава быстро высыхает, и даже самая маленькая искра может вызвать масштабный ландшафтный пожар, уничтожающий живую природу, загрязняющий окружающую среду и требующий много сил и времени спасателей на тушение. Небрежное выбрасывание на природе окурка, спички или другого мусора загрязняет нашу среду обитания и создает пожарную опасность.