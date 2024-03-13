Многие клиенты Tele2 получили сегодня утром странные SMS-сообщения

Ряд договорных клиентов Tele2, которые ранее использовали услугу пополнения со своего телефона какой-либо другой разговорной карты Tele2, получили сегодня несколько SMS-сообщений подряд. „Вы ходатайствовали…, ходатайство принято…, деньги переведены...“, - сообщил читатель изданию Ärileht, какие сообщения ему сегодня поступили.

Когда читатель зашел в систему самообслуживания Tele2, там показало, что у него использовано менее 1 евро кредитного лимита этого месяца, как будто он никуда деньги не загружал. По данным самообслуживания, лимит разговорной карты также не увеличился.

Руководитель экспертной группы Tele2 Мооника Меривялья сообщила, что речь идет о технической ошибке со стороны их компании. „Сегодня ночью проходили работы по обслуживанию системы разговорных карт, и поэтому часть клиентов ошибочно получили с номера 95004 сообщения о прежних пополнениях разговорного времени. Реально нового пополнения разговорного времени не происходило“.

Меривялья приносит извинения всем получившим такие сообщения. Проблема к настоящему времени разрешена, Tele2 анализирует данный случай, чтобы он больше не повторился, добавила Меривялья.

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