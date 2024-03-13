Переход на эстонский язык: Таллинн хочет сделать исключение для Ласнамяэской основной школы

В Ласнамяэской основной школе учатся дети с особыми образовательными потребностями, которые зафиксированы в медицинских документах и решениях внешкольной консультативной комиссии. Однако комиссия не представила в своих решениях никаких рекомендаций относительно языка обучения. На данный момент она не принимает ходатайства об оценке того, посильно ли для учащегося с особыми образовательными потребностями обучение на эстонском языке с учётом особенностей его развития. Поскольку внешкольная консультативная комиссия в настоящее время не рассматривает ходатайства родителей, оценка способности учащихся получать образование на эстонском языке основывается на экспертной оценке опорных специалистов школы.

Вице-мэр Андрей Канте подчеркивает, что учащиеся Ласнамяэской основной школы – дети с особыми образовательными потребностями, которым сложно учиться даже на родном языке. Они нуждаются в особой поддержке и индивидуальном подходе. “Мы неоднократно подчёркивали, что входящие в целевую группу перехода дети с особыми потребностями нуждаются в особом внимании. Для нас очень важно, чтобы в отношение перевода таких детей на эстонский язык обучения применялся гибкий подход, который поддержит развитие детей и их способность справляться с учёбой и в будущем, – пояснил Канте. – Из-за своих особых потребностей ученики Ласнамяэской основной школы испытывают постоянные трудности в учёбе, их владение родным языком также нарушено. Учитывая особенности этих учащихся, Ласнамяэская основная школа и попечительский совет внесли городу предложение продолжить частичное преподавание на русском языке в первых и четвертых специализированных классах на уровне 30 процентов“.

Таллинн подготовил план действий по переходу на эстоноязычное обучение. На основе этого плана город предпринимает активные шаги для эффективного перехода системы образования на эстонский язык, включая организацию курсов и проектов языковой мобильности для учителей, а также предлагая дополнительную поддержку для учеников в изучении языка и интеграции в учебный процесс.

Директор школы Милена Погодаева отмечает, что обеспокоенность родителей уровнем образования и развития их детей побудила школу обратиться к городу с просьбой о поиске гибкого решения. „Все наши учащиеся имеют особые образовательные потребности и учатся в специализированных классах. Задача школы состоит в том, обеспечить каждому учащемуся посильное обучение и развитие, учитывающее его индивидуальные способности. Если обучающиеся в специальных классах дети с особыми образовательными потребностями смогут частично продолжить учёбу на русском языке, это поможет им успешнее адаптироваться в процессе перехода на эстоноязычное обучение. При этом будут соблюдены интересы учащихся и созданы оптимальные возможности для развития детей с учётом их потребностей и способностей. Постепенный переход к обучению на эстонском языке поможет снизить напряжение родителей и тревожность школьников“, – пояснила Погодаева.

Дети с особыми потребностями, обучающиеся в Ласнамяэской основной школе, сталкиваются с постоянными трудностями в обучении. Их владение родным языком нарушено в разных аспектах, включая произношение, словарный запас, понимание и фонетику. Это означает, что уровень владения эстонским языком тем более не позволит этим детям полностью усвоить учебный материал. Кроме того, у них также нарушены основные когнитивные процессы, такие как память, мышление, внимание и восприятие. Уровень навыков функционального чтения низкий, и у многих диагностированы дислексия, дисграфия и дискалькулия.

Прогнозируемое количество учеников в первых специальных классах Ласнамяэской основной школы – 30, в четвёртых специализированных классах – 36 человек, для 18 из них составлена индивидуальная программа по всем предметам.

С 1 сентября 2024 года начнётся постепенный переход на эстоноязычное обучение, в ходе которого на эстонский язык обучения все перейдут первые и четвёртые классы общеобразовательных школ. Среди прочих на эстонский язык перейдёт и русскоязычная Ласнамяэская основная школа, где учатся дети с особыми образовательными потребностями. Согласно Закону об основной и школе и гимназии, а также поправкам к другим законам, при обучении учащегося с особыми образовательными потребностями вместо эстонского языка может использоваться другой язык, если внешкольная консультативная комиссия при назначении рекомендации по усиленной поддержке или специальной поддержке сочтёт, что обучение на эстонском языке непосильно для учащегося из-за особенностей его развития. Город Таллинн не ходатайствует о подобном исключении для какой-либо другой муниципальной школы и продолжит предпринимать активные шаги для эффективного перехода на обучение на эстонском языке. Этот процесс будет осуществляться в соответствии с Планом действий по переходу на обучение на эстонском языке, утвержденным Таллиннской городской управой 11 октября 2023 года.

На основании вышеизложенного Таллиннская городская управа предложила Городскому собранию обратиться к Правительству Эстонской Республики за разрешением на проведение в 2024/2025 учебном году занятий в классах 1.a, 1.b и 1.d, а также 4.a, 4.b, 4.d и 4.sv Ласнамяэской основной школы частично на русском языке.

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