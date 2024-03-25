Новости Эстонии
25.03.2024, 07:37

ОТВЕЧАЕТ ЮРИСТ | Можно ли изменить размер определенных судом алиментов, если расходы на детей со временем значительно выросли?

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Hanna Kivirand
ФОТО: Helin Loik-Tomson

Спрашивает читатель:

У меня 16-летний сын и 12-летняя дочь. С отцом детей мы расстались, когда дочери было два года. Через суд я добилась, чтобы отец выплачивал на каждого ребенка алименты в размере 160 евро, всего 320 евро.

Десять лет назад алименты соответствовали расходам на содержание детец. Я жила вместе со своими родителями, практически не тратила деньги на жилье. Дети посещали детский сад.

Сейчас нам не хватает денег. Можно ли каким-нибудь образом изменить размер алиментов?

В этой рубрике на вопросы читателей отвечает Ханна Кивиранд, юрист юридического бюро Kivirand:

Суд может определить конкретный размер алиментов или переменную сумму алиментов. По закону основанием для расчета алиментов служит ежегодно меняющаяся базовая сумма, к которой добавляется 3% средней брутто-зарплаты родителя, выплачивающего алименты, при этом учитываются государственные семейные пособия, а также то, сколько времени дети проводят с родителем, проживающим отдельно от них.

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