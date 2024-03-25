25.03.2024, 07:37
ОТВЕЧАЕТ ЮРИСТ | Можно ли изменить размер определенных судом алиментов, если расходы на детей со временем значительно выросли?(30)
ФОТО: Helin Loik-Tomson
Спрашивает читатель:
У меня 16-летний сын и 12-летняя дочь. С отцом детей мы расстались, когда дочери было два года. Через суд я добилась, чтобы отец выплачивал на каждого ребенка алименты в размере 160 евро, всего 320 евро.
Десять лет назад алименты соответствовали расходам на содержание детец. Я жила вместе со своими родителями, практически не тратила деньги на жилье. Дети посещали детский сад.
Сейчас нам не хватает денег. Можно ли каким-нибудь образом изменить размер алиментов?