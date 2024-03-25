ОТВЕЧАЕТ ЮРИСТ | Можно ли изменить размер определенных судом алиментов, если расходы на детей со временем значительно выросли?

Суд может определить конкретный размер алиментов или переменную сумму алиментов. По закону основанием для расчета алиментов служит ежегодно меняющаяся базовая сумма, к которой добавляется 3% средней брутто-зарплаты родителя, выплачивающего алименты, при этом учитываются государственные семейные пособия, а также то, сколько времени дети проводят с родителем, проживающим отдельно от них.