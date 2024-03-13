13.03.2024, 14:35
Известный бизнесмен в ночь на 8 марта вновь попался нетрезвым за рулем(3)
ФОТО:
И ранее известный эстонский предприниматель Марсель Вихманн неоднократно попадался за рулем в нетрезвом виде. В последний раз ему назначили за это в виде наказания 500 часов общественно-полезных работ.
Департамент полиции и погранохраны возбудил в ночь на 8 марта против Марселя Вихмана угловное дело, в рамках которого его признали подозреваемым в управлении автомобилем в нетрезвом виде, подтвердил порталу Delfi пресс-секретарь Пыхьяской окружной прокуратуры Аллан Раявеэ