ЧП и криминал
13.03.2024, 14:35

Известный бизнесмен в ночь на 8 марта вновь попался нетрезвым за рулем

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Марсель Вихманн в суде в 2017 году
Марсель Вихманн в суде в 2017 году
ФОТО: RAUNO VOLMAR | DELFI MEEDIA

И ранее известный эстонский предприниматель Марсель Вихманн неоднократно попадался за рулем в нетрезвом виде. В последний раз ему назначили за это в виде наказания 500 часов общественно-полезных работ.

Департамент полиции и погранохраны возбудил в ночь на 8 марта против Марселя Вихмана угловное дело, в рамках которого его признали подозреваемым в управлении автомобилем в нетрезвом виде, подтвердил порталу Delfi пресс-секретарь Пыхьяской окружной прокуратуры Аллан Раявеэ

Патрульные полицейские задержали Вихманна в половине первого ночи 8-го марта на шоссе Яэсмяэ — Хаапсалу — Рохукюла. В ходе проверки выяснилось, что находившийся за рулем Вихманн был нетрезв, у него было обнаружено 1,5 промилле алкоголя.

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