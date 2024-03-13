Эстонские пограничники поймали необычного нарушителя из России

Пограничники написали в социальных сетях:

„Пограничники привыкли видеть в зоне своей рабочей ответственности всевозможную живность. Например, камеры мониторинга фиксировали медведей и лосей, переплывающих озеро. Вдоль границы ходят кабаны, волки и рыси, а на деревьях сидят орлы и другие пернатые.

Но сегодня ночью пограничников удивило существо, которого раньше здесь не видели. На инцидент возле линии временного контроля пограничники отреагировали около двух часов ночи, когда было зафиксировано незаконное пересечение границы со стороны России.

Однако удивление по прибытии на место было большим: нарушителем границы оказался морской конек розового цвета, который не слишком легко сдался пограничникам и поначалу играючи легко пытался от них увильнуть. Но мы поймали нарушителя и привезли его на кордон, где он и обретет пристанище, пока его жизненные силы не иссякнут“.

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