Сеть магазинов Selver разозлила своих партнеров

В Delfi Ärileht пришло письмо, в котором один из партнеров Selver пожаловался на планы работы торговой сети на Страстную пятницу. Перед государственным праздником Selver разослал партнерам электронное письмо следующего содержания: „Дорогой партнер! Сообщаем, что 29.03.2024 AS Selver будет работать по обычному графику. Просим обеспечить прием заказов и доставку товаров в магазины или распределительный центр согласно обычному графику“.

Такое поведение, по мнению партнеров, недопустимо. „Торговцы снова душат своих партнеров по сотрудничеству, в одностороннем порядке ставя их перед фактом: вы доставите товар так, как мы хотим, либо платите штраф“, — описывает свое разочарование партнер.

Он добавляет, что Selver мог бы взять пример с обычных предприятий, которые не работают в государственные праздники, и тем самым упростить жизнь сотрудникам.

По словам директора Selver Кристи Ломп, торговая сеть работает в обычном режиме круглый год. „Уведомление является напоминанием об этом нашим партнерам по сотрудничеству. Условия поставок (в том числе в праздничные дни) отражены в договорах о сотрудничестве“, — говорит Ломп.

Она добавляет, что на пасхальные праздники в сфере торговли продуктами питания всегда много работы и продаж, поэтому такие правила и были введены. „Наше желание — обеспечить приятный опыт покупок для сотен тысяч покупателей“, — отмечает представитель сети.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.