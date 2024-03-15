Проверка: уход за детьми осуществлялся без лицензии и в непозволительно больших группах

Поскольку правительственных коалиционный договор предусматривает более эффективный государственный надзор и сотрудничество государственных ведомств, Департамент социального страхования (Sotsiaalkindlustusamet – SKA) и Спасательный департамент провели в прошлом году совместную поверку учреждений, занимающихся уходом за детьми. Спасательный департамент проверял пожарную безопасность помещений и пути эвакуации, а SKA сосредоточился на проверки разрешений на деятельность (лицензий) и условий содержания детей.

Всего было проверено 111 организаций, оказывающих услугу по уходу за детьми. Проверки проводились сотрудниками SKA и Спасательного департамента совместно. Но если спасатели заранее договаривались с руководителем учреждения о времени осмотра, то о привлечении к проверки Департамента социального страхования руководителя не извещали.