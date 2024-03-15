15.03.2024, 09:50
Проверка: уход за детьми осуществлялся без лицензии и в непозволительно больших группах(1)
Поскольку правительственных коалиционный договор предусматривает более эффективный государственный надзор и сотрудничество государственных ведомств, Департамент социального страхования (Sotsiaalkindlustusamet – SKA) и Спасательный департамент провели в прошлом году совместную поверку учреждений, занимающихся уходом за детьми. Спасательный департамент проверял пожарную безопасность помещений и пути эвакуации, а SKA сосредоточился на проверки разрешений на деятельность (лицензий) и условий содержания детей.