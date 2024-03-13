Оправдана через постель. Теннисистке простили допинг после секса

Украинская теннисистка Даяна Ястремская попалась на допинге, но смогла выйти сухой из воды благодаря… сексу с бывшим парнем, пишет Sportbox.

Анализы, взятые у Даяны в конце 2020 года, дали положительный результат на наличие местеролона — вещества, попадающего под запрет Всемирного антидопингового агентства (WADA) и относящегося к группе андрогенов. Ситуация выглядела довольно неприятно для спортсменки и грозила ей дисквалификацией минимум на один год.

Спортсменка всячески отвергала факт употребления допинга, несмотря на наличие положительного теста. Она подавала апелляции и требовала, чтобы ее срочно вернули на соревнования. Тем более что вскоре должна была состояться перенесенная на год из-за пандемии Олимпиада в Токио.

Всё шло к тому, что Даяну отстранят на длительный срок, но спустя почти полгода разбирательств Международная федерация тенниса (ITF) взяла и сняла все обвинения. Украинке открыли доступ на любые соревнования, включая Олимпийские игры в Токио.

Спасительный секс

Главным вопросом к ITF и самой спортсменке было то, каким образом им удалось полностью перевернуть ситуацию. Оказалось, что Ястремская в качестве оправдания рассказала, что допинг в ее организм попал в результате занятия сексом с бывшим молодым человеком. Чтобы доказать правоту, украинка согласилась пройти проверку на полиграфе. Проводивший процедуру специалист оценил правдивость слов Ястремской на 99%.

Согласно опубликованному по итогам специального трибунала документу, 23 и 24 ноября 2020 года у Даяны с бывшим дважды были половые отношения — сначала вечером, потом утром. Удивительно, но сразу после второго акта к украинке наведались допинг-офицеры, взявшую ту самую пробу. Историю Ястремской поддержали ее родители, а позже и сам бывший парень. Расследующим дело спортсменки людям этого оказалось достаточно, чтобы поверить Даяне и снять все обвинения.