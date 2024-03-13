Хотите питаться экологично? „Климатический светофор“ поможет ориентироваться в продуктах питания
Orkla Eesti стала первым эстонским производителем продуктов питания, представившим так называемый „климатический светофор“, чтобы дать потребителям возможность выбирать более экологичные продукты.
На основе модели шведского института RISE было рассчитано воздействие на климат каждого продукта Kalev, Põltsamaa и других брендов Orkla – и затем обозначено на „светофоре“. Зеленый значок указывает на низкое воздействие на климат, желтый – на среднее, а красный – на высокое.
Для расчета воздействия на климат сырья, упаковки, их транспортировки на завод и производственного процесса в целом используется методология шведского исследовательского института RISE. Принятие такой маркировки в использование было обусловлено исследованиями устойчивого развития, проведенными концерном Orkla, результаты которых показали, что потребители хотели бы делать более экологичный выбор, но находятся в замешательстве, поскольку на основе лишь своих знаний и интуиции не могут оценить воздействие продукта на климат.
„Много говорят о влиянии на окружающую среду авиаперелетов, автомобилей и мусора, но мы редко слышим о влиянии еды, – отметила руководитель по устойчивому развитию Orkla Eesti Эвелин Хейберг. – Чаще в этом контексте говорят о транспорте и упаковке, но большую роль играет и сырье. Многие знают, что говядина оказывает большее воздействие на климат, чем, скажем, тыква, но задумывались ли мы когда-нибудь, что темный шоколад оставляет меньший экологический след, чем молочный?“.
На вчерашней панельной дискуссии осведомленность жителей Эстонии о климатических изменениях и выбор ими продуктов питания обсуждали заместитель канцлера Министерства климата Кристи Клаас, экологический антрополог и член правления Эстонского фонда природы Йоонас Плаан, а также ученый-бихевиорист и пропагандист экологичности в социальных сетях Лийса Аавик.
„В магазине человек не думает о десятилетней перспективе, о том, как его выбор повлияет на климат и биоразнообразие. Люди принимают привычные решения. Чтобы предложить максимально экологичные варианты необходима государственная поддержка производителей и торговых сетей“, - рассказал Йоонас Плаан.
„Людям необходимо облегчить правильный выбор, поскольку наши время и ресурсы для самостоятельного получения информации ограничены. Также необходимо поддерживать внутреннюю мотивацию людей, чтобы им было интересно самостоятельно принимать благоприятные для климата решения. Примеры и побуждение также полезны“, - добавила Лийса Аавик.
„Производство продуктов питания занимает третье место среди отраслей по выбросам парниковых газов, и с годами его доля только растет. Целью является сокращение в общем объеме выбросов доли производства продуктов питания. В сельском хозяйстве и производстве продуктов питания резкие изменения реализовать трудно, но есть решения, позволяющие начать движение шаг за шагом“, - сказала Кристи Клаас.
Влияние продуктов на климат можно увидеть в созданном на единой цифровой платформе новом интернет-магазине Orkla Eesti, который дает потребителю возможность при выборе продукции Kalev, Felix и Põltsamaa принимать решения не только на основе вкусовых предпочтений, но и с учетом аспекта устойчивости.
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