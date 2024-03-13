Хотите питаться экологично? „Климатический светофор“ поможет ориентироваться в продуктах питания

На основе модели шведского института RISE было рассчитано воздействие на климат каждого продукта Kalev, Põltsamaa и других брендов Orkla – и затем обозначено на „светофоре“. Зеленый значок указывает на низкое воздействие на климат, желтый – на среднее, а красный – на высокое.

Для расчета воздействия на климат сырья, упаковки, их транспортировки на завод и производственного процесса в целом используется методология шведского исследовательского института RISE. Принятие такой маркировки в использование было обусловлено исследованиями устойчивого развития, проведенными концерном Orkla, результаты которых показали, что потребители хотели бы делать более экологичный выбор, но находятся в замешательстве, поскольку на основе лишь своих знаний и интуиции не могут оценить воздействие продукта на климат.

„Много говорят о влиянии на окружающую среду авиаперелетов, автомобилей и мусора, но мы редко слышим о влиянии еды, – отметила руководитель по устойчивому развитию Orkla Eesti Эвелин Хейберг. – Чаще в этом контексте говорят о транспорте и упаковке, но большую роль играет и сырье. Многие знают, что говядина оказывает большее воздействие на климат, чем, скажем, тыква, но задумывались ли мы когда-нибудь, что темный шоколад оставляет меньший экологический след, чем молочный?“.

На вчерашней панельной дискуссии осведомленность жителей Эстонии о климатических изменениях и выбор ими продуктов питания обсуждали заместитель канцлера Министерства климата Кристи Клаас, экологический антрополог и член правления Эстонского фонда природы Йоонас Плаан, а также ученый-бихевиорист и пропагандист экологичности в социальных сетях Лийса Аавик.

„В магазине человек не думает о десятилетней перспективе, о том, как его выбор повлияет на климат и биоразнообразие. Люди принимают привычные решения. Чтобы предложить максимально экологичные варианты необходима государственная поддержка производителей и торговых сетей“, - рассказал Йоонас Плаан.