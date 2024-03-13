В Ласнамяэ должен появиться еще один магазин Lidl. Когда?
"В октябре город Таллинн утвердил детальную планировку объекта недвижимости по адресу Линнамяэ теэ, 28 в Ласнамяэ. На данный момент компания Lidl подала заявку на получение разрешения на строительство, и после того, как это разрешение будет выдано, там начнутся работы по строительству магазина Lidl. Но точную дату пока говорить рано, поскольку она зависит от того, насколько быстро мы сможем получить разрешение на строительство и провести тендер по поиску застройщика", - прокомментировали порталу Rus.ERR в пресс-службе торговой сети.
Ранее член правления Lidl Eesti Арунас Дзикас заявил, что утверждение Таллинном детальной планировки данного объекта прошло не так быстро, "как можно было вполне обоснованно ожидать". Столичные чиновники на критику отреагировали спокойно.
Осенью прошлого года Rus.ERR написал о том, что Lidl планирует построить свой новый магазин напротив магазина Maxima XXX на улице Линнамяэ в Ласнамяэ.
Сейчас у Lidl в Таллинне работают 6 магазинов.
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