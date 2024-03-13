В Ласнамяэ должен появиться еще один магазин Lidl. Когда?

"В октябре город Таллинн утвердил детальную планировку объекта недвижимости по адресу Линнамяэ теэ, 28 в Ласнамяэ. На данный момент компания Lidl подала заявку на получение разрешения на строительство, и после того, как это разрешение будет выдано, там начнутся работы по строительству магазина Lidl. Но точную дату пока говорить рано, поскольку она зависит от того, насколько быстро мы сможем получить разрешение на строительство и провести тендер по поиску застройщика", - прокомментировали порталу Rus.ERR в пресс-службе торговой сети.