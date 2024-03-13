Рейтинг партий: Isamaa сохраняет лидерство, Eesti 200 начала выбираться из ямы

Согласно последним результатам, 29,4% респондентов поддерживают Isamaa, 18,5% - EKRE и 16,8% - Партию реформ, пишет RusERR.

За тройкой лидеров следуют социал-демократы (13,3%), Центристская партия (11,9%) и Eesti 200 (5,9%).

За последние четыре недели поддержка соцдемов снизилась на 3,7 процентных пункта, но в последнее время темпы падения замедлились.

Популярность Центристской партии выросла на 1,3 процентных пункта за последние две недели.

Поддержка Eesti 200 выросла за последнюю неделю на 1 процентный пункт и снова превысила избирательный порог.

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