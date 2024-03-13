В Нарве автомобиль сбил на пешеходном переходе девочку и скрылся

12 марта в 7.58 произошло дорожное происшествие в Вырумаа в деревне Кяэпа волости Выру. На Т-образном перекрестке 49-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения, въехал на легковом автомобиле BMW 730LD в ворота на участок недвижимости и остановился в подсобном здании. Водителя доставили в больницу для проверки состояния здоровья.

12 марта в 19.00 часов произошло дорожное происшествие в Нарве у дома по проспекту Выйду, 1. Неустановленный водитель на внедорожнике серого цвета наехал на 12-летнюю девочку, пересекавшую пешеходный переход на самокате. Водитель покинул место происшествия. Пострадавшая девочка позже обратилась в больницу.

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