Министр юстиции инициировал проведение в прокуратуре служебной проверки. Результата ждут через месяц

В приказе, который датируется понедельником, 11 марта, говорится, что создаваемая комиссия должна проанализировать решения, связанные с руководством прокуратурой, принятые в период с начала прошлого года по март текущего года. Никаких конкретных упреков, вопросов или эпизодов министр юстиции не упоминает.

Для расследования ситуации в прокуратуре создается комиссия в составе не менее трех человек, но из приказа не ясно, кто туда войдет. Также не ясно, кто будет ее формировать. Еженедельник Eesti Ekspress ссылается на сотрудников Минюста, которые пояснили, что состав комиссии будет выбирать министр.