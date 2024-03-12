12.03.2024, 21:13
Министр юстиции инициировал проведение в прокуратуре служебной проверки. Результата ждут через месяц(2)
ФОТО: PRIIT SIMSONTIIT BLAAT | DELFI MEEDIA
Министр юстиции Калле Лаанет подписал приказ о начале служебной проверки в прокуратуре. Поводом стали в том числе и запросы оппозиционных депутатов парламента, пишет Eesti Ekspress.
В приказе, который датируется понедельником, 11 марта, говорится, что создаваемая комиссия должна проанализировать решения, связанные с руководством прокуратурой, принятые в период с начала прошлого года по март текущего года. Никаких конкретных упреков, вопросов или эпизодов министр юстиции не упоминает.